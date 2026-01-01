Distribuisci Unmanic con un click.
Ottimizzatore di libreria multimediale auto-ospitata che trascodifica e converte automaticamente i file nei tuoi formati preferiti.
Scegli un piano VPS per Unmanic
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Unmanic
Unmanic Ã¨ uno strumento di ottimizzazione della libreria multimediale self-hosted che scansiona automaticamente i tuoi file e li transcodifica in formati coerenti utilizzando FFmpeg. Invece di convertire manualmente i file o scrivere script, Unmanic monitora continuamente una directory della libreria, identifica i file che non corrispondono ai preset di output configurati e li mette in coda per l'elaborazione â€” tutto gestito tramite un'interfaccia web.
L'hosting self-hosted di Unmanic su un VPS ti offre una pipeline di conversione sempre attiva per la tua raccolta multimediale. Sia che tu stia standardizzando i codec video, riducendo le dimensioni dei file o elaborando registrazioni DVR, Unmanic gestisce i lavori in background senza richiedere che il tuo computer desktop rimanga acceso.
FunzionalitÃ principali di Unmanic
Scansione automatizzata della libreria
Unmanic scansiona continuamente la tua directory multimediale e mette in coda i file che non corrispondono ai tuoi preset di output configurati per l'elaborazione.
Transcodifica basata su FFmpeg
Trascodifica video e audio in qualsiasi formato o codec supportato da FFmpeg, inclusi H.264, H.265, AV1 e AAC.
Sistema di plugin
Estendi Unmanic con i plugin della community per rimuovere spot pubblicitari, rinominare file, comprimere archivi e altro ancora.
Monitoraggio di file in tempo reale
I file nuovi o modificati vengono rilevati automaticamente, in modo che i media appena aggiunti vengano messi in coda per l'elaborazione senza intervento manuale.
Gestione della coda di attivitÃ
Gestisci lavori di conversione simultanei con una coda visiva che mostra l'avanzamento in tempo reale, il tempo stimato e la cronologia di elaborazione.
PerchÃ© eseguire Unmanic su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .