Distribuisci ByteChef con installazione in un click.
Piattaforma low-code open-source per l'integrazione API e l'automazione dei flussi di lavoro con oltre 200 connettori integrati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con ByteChef
ByteChef è una piattaforma open-source, low-code che consente ai team di creare integrazioni API e automatizzare i flussi di lavoro tra applicazioni SaaS, API interne e database tramite un editor visuale. Con il supporto di oltre 200 componenti e più linguaggi di programmazione, sia gli utenti tecnici che quelli non tecnici possono costruire automazioni sofisticate senza scrivere codice estensivo.
L'auto-hosting di ByteChef sul tuo VPS mantiene la logica del tuo flusso di lavoro, le credenziali e i dati aziendali interamente sotto il tuo controllo — nessun accesso da parte del fornitore, nessun prezzo basato sull'utilizzo e nessuna dipendenza da un cloud di automazione di terze parti.
Funzionalità principali di ByteChef
Editor visivo del flusso di lavoro
Progetta flussi di automazione complessi con un'interfaccia drag-and-drop, rendendo l'integrazione accessibile senza una profonda esperienza di codifica.
200+ Connettori predefiniti
Connettiti istantaneamente ad app SaaS popolari, database e API senza creare integrazioni personalizzate da zero.
Supporto multilingua
Scrivi logica personalizzata in Java, JavaScript, Python o Ruby in modo che gli sviluppatori possano estendere i flussi di lavoro nella lingua che già conoscono.
Architettura AI pronta
I componenti AI integrati consentono ai team di integrare processi decisionali intelligenti nelle automazioni senza un'infrastruttura AI separata.
Controlli di flusso avanzati
Condizioni, switch, cicli ed esecuzione parallela offrono un controllo preciso su come viene eseguita la logica di business complessa.
Perché eseguire ByteChef su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.