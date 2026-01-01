Distribuisci Open Archiver con un clic.
Archiviazione email open source conforme per Gmail, Microsoft 365, IMAP e importazioni PST con ricerca full-text.
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Cosa puoi costruire con Open Archiver
Open Archiver Ã¨ una piattaforma di archiviazione email self-hosted, conforme agli standard, che acquisisce messaggi da Gmail, Microsoft 365, server IMAP generici e file PST o MBOX in blocco in un archivio locale a prova di manomissione. Le email vengono archiviate nel formato standard .eml, deduplicate, crittografate a riposo e indicizzate da Meilisearch con Apache Tika che analizza gli allegati in modo che ogni parola all'interno di PDF, documenti Word e fogli di calcolo diventi immediatamente ricercabile.
L'auto-hosting di Open Archiver mantiene ogni messaggio, allegato e log di accesso sulla tua infrastruttura pur soddisfacendo i requisiti di conservazione, blocco legale e audit su cui fanno affidamento le industrie regolamentate. Gli hash dei file rilevano le manomissioni, le politiche di conservazione automatizzano la gestione del ciclo di vita e una traccia di audit immutabile registra ogni accesso.
FunzionalitÃ principali di Open Archiver
Acquisizione universale di email
Connettiti a Gmail, Microsoft 365, caselle di posta IMAP generiche, archivi PST, file MBOX o esportazioni .eml compresse per migrazioni una tantum e sincronizzazione continua in tempo reale.
Cerca negli allegati
Meilisearch indicizza il corpo di ogni email mentre Apache Tika estrae il testo da PDF, DOCX, XLSX e altri allegati, cosÃ¬ le ricerche si estendono all'interno dei documenti.
Archiviazione antimanomissione
Ogni email e allegato archiviato viene sottoposto a hashing all'ingestione, crittografato a riposo e verificato con un rapporto di integritÃ in modo che qualsiasi modifica venga immediatamente rilevata.
Conservazione e traccia di audit
Le politiche di conservazione granulari automatizzano la gestione del ciclo di vita, mentre un registro di audit immutabile registra chi ha avuto accesso a quali messaggi e quando per la rendicontazione di conformitÃ .
Archiviazione collegabile
Conserva le email archiviate sul filesystem VPS locale o su qualsiasi backend di archiviazione oggetti compatibile con S3, come AWS S3 o MinIO, senza modificare il deployment.
Ricostruzione del thread
L'individuazione delle conversazioni raggruppa risposte e inoltri in thread completi in modo che gli investigatori possano esaminare il contesto completo di qualsiasi messaggio in un'unica visualizzazione.
PerchÃ© eseguire Open Archiver su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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