Open Archiver Ã¨ una piattaforma di archiviazione email self-hosted, conforme agli standard, che acquisisce messaggi da Gmail, Microsoft 365, server IMAP generici e file PST o MBOX in blocco in un archivio locale a prova di manomissione. Le email vengono archiviate nel formato standard .eml, deduplicate, crittografate a riposo e indicizzate da Meilisearch con Apache Tika che analizza gli allegati in modo che ogni parola all'interno di PDF, documenti Word e fogli di calcolo diventi immediatamente ricercabile.

L'auto-hosting di Open Archiver mantiene ogni messaggio, allegato e log di accesso sulla tua infrastruttura pur soddisfacendo i requisiti di conservazione, blocco legale e audit su cui fanno affidamento le industrie regolamentate. Gli hash dei file rilevano le manomissioni, le politiche di conservazione automatizzano la gestione del ciclo di vita e una traccia di audit immutabile registra ogni accesso.