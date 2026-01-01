Distribuisci Koffan con installazione in un clic.
App per la lista della spesa ultraleggera e auto-ospitata per coppie e famiglie con sincronizzazione in tempo reale, modalitÃ offline e installazione PWA.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Koffan
Koffan Ã¨ un'applicazione web per liste della spesa self-hosted creata per coppie, famiglie e nuclei familiari condivisi. Si sincronizza in tempo reale tra telefoni, tablet e desktop tramite WebSockets, funziona offline come Progressive Web App e organizza i prodotti in sezioni personalizzate con auto-completamento fuzzy basato sulla tua cronologia acquisti.
L'auto-hosting di Koffan su un VPS mantiene la lista della spesa domestica su un'infrastruttura che controlli tu, anzichÃ© su un SaaS per lo shopping. Scritto in Go con un database SQLite integrato, funziona con circa 2,5 MB di RAM e un ingombro su disco di 16 MB, viene fornito con traduzioni per tredici lingue, include la protezione dagli attacchi brute-force al login ed espone un'API REST opzionale per automazioni, migrazioni e integrazioni.
FunzionalitÃ principali di Koffan
Sincronizzazione in tempo reale
Gli aggiornamenti live supportati da WebSocket tengono aggiornato ogni membro della famiglia sulla stessa lista man mano che gli elementi vengono aggiunti, spuntati o modificati.
Offline PWA
Installa sulla schermata iniziale del tuo telefono e continua ad aggiungere o spuntare elementi senza connessione â€” le modifiche si sincronizzano quando torni online.
Liste multiple
Crea liste separate per negozio o scopo con icone personalizzate, e riutilizza le sezioni di prodotti come Latticini, Verdure o Pulizia.
Impronta ultraleggera
Scritto in Go su un backend SQLite â€” circa 16 MB su disco e 2,5 MB di RAM, ideale anche per il piano VPS piÃ¹ piccolo.
Completamento automatico intelligente
La ricerca fuzzy suggerisce prodotti dalla tua cronologia acquisti passati e ricorda a quale sezione appartiene ogni articolo.
Accesso REST API
Il token API opzionale sblocca l'accesso programmatico per automazioni, integrazioni e la migrazione di liste tra istanze.
PerchÃ© eseguire Koffan su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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