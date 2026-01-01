Beszel è una piattaforma leggera di monitoraggio server che fornisce una visibilità completa del sistema — CPU, memoria, disco, rete, temperatura, GPU, stato del disco S.M.A.R.T. e statistiche Docker e Podman per container — senza il sovraccarico di risorse di stack di osservabilità completi come Prometheus e Grafana. Basato su PocketBase con un backend Go, utilizza un'architettura hub-and-agent: l'hub ospita l'interfaccia web e archivia i dati storici, mentre agent leggeri vengono eseguiti su ogni server monitorato per raccogliere le metriche.

L'auto-hosting di Beszel ti offre un hub di monitoraggio indipendente dai server che monitora, così i problemi dell'infrastruttura sono visibili anche quando i singoli sistemi sono sotto stress. Gli avvisi configurabili ti notificano quando vengono superate le soglie di CPU, memoria, disco, larghezza di banda o temperatura, e i backup automatici su disco locale o archiviazione compatibile con S3 proteggono i tuoi dati storici sulle prestazioni.