Distribuisci Beszel con installazione in un click.
Piattaforma di monitoraggio server leggera con statistiche Docker, dati storici e avvisi configurabili per la tua infrastruttura.
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Cosa puoi costruire con Beszel
Beszel è una piattaforma leggera di monitoraggio server che fornisce una visibilità completa del sistema — CPU, memoria, disco, rete, temperatura, GPU, stato del disco S.M.A.R.T. e statistiche Docker e Podman per container — senza il sovraccarico di risorse di stack di osservabilità completi come Prometheus e Grafana. Basato su PocketBase con un backend Go, utilizza un'architettura hub-and-agent: l'hub ospita l'interfaccia web e archivia i dati storici, mentre agent leggeri vengono eseguiti su ogni server monitorato per raccogliere le metriche.
L'auto-hosting di Beszel ti offre un hub di monitoraggio indipendente dai server che monitora, così i problemi dell'infrastruttura sono visibili anche quando i singoli sistemi sono sotto stress. Gli avvisi configurabili ti notificano quando vengono superate le soglie di CPU, memoria, disco, larghezza di banda o temperatura, e i backup automatici su disco locale o archiviazione compatibile con S3 proteggono i tuoi dati storici sulle prestazioni.
Funzionalità principali di Beszel
Metriche dei container Docker
Monitora l'utilizzo di CPU, memoria e utilizzo della rete per container insieme alle metriche del sistema host, dandoti una visione unificata sia dell'host che dei suoi carichi di lavoro containerizzati.
Architettura hub e agente
Un unico hub aggrega i dati da un numero illimitato di agenti in esecuzione su server remoti, rendendo facile monitorare l'intera flotta da un'unica dashboard.
Avvisi configurabili
Imposta soglie per qualsiasi metrica monitorata — carico della CPU, utilizzo del disco, temperatura e larghezza di banda — e ricevi notifiche prima che i problemi influiscano sugli utenti.
Conservazione dei dati storici
Lo storico delle prestazioni è memorizzato nel database dell'hub, consentendo l'analisi delle tendenze a lungo termine e la pianificazione della capacità oltre ciò che i soli dashboard in tempo reale possono mostrare.
Monitoraggio GPU e S.M.A.R.T.
Monitora l'utilizzo delle GPU Nvidia, AMD e Intel insieme ai dati di salute del disco S.M.A.R.T. per rilevare il degrado dell'hardware prima che causi guasti.
Perché eseguire Beszel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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