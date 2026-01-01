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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Beszel

Beszel è una piattaforma leggera di monitoraggio server che fornisce una visibilità completa del sistema — CPU, memoria, disco, rete, temperatura, GPU, stato del disco S.M.A.R.T. e statistiche Docker e Podman per container — senza il sovraccarico di risorse di stack di osservabilità completi come Prometheus e Grafana. Basato su PocketBase con un backend Go, utilizza un'architettura hub-and-agent: l'hub ospita l'interfaccia web e archivia i dati storici, mentre agent leggeri vengono eseguiti su ogni server monitorato per raccogliere le metriche.

L'auto-hosting di Beszel ti offre un hub di monitoraggio indipendente dai server che monitora, così i problemi dell'infrastruttura sono visibili anche quando i singoli sistemi sono sotto stress. Gli avvisi configurabili ti notificano quando vengono superate le soglie di CPU, memoria, disco, larghezza di banda o temperatura, e i backup automatici su disco locale o archiviazione compatibile con S3 proteggono i tuoi dati storici sulle prestazioni.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Beszel

Metriche dei container Docker

Monitora l'utilizzo di CPU, memoria e utilizzo della rete per container insieme alle metriche del sistema host, dandoti una visione unificata sia dell'host che dei suoi carichi di lavoro containerizzati.

Architettura hub e agente

Un unico hub aggrega i dati da un numero illimitato di agenti in esecuzione su server remoti, rendendo facile monitorare l'intera flotta da un'unica dashboard.

Avvisi configurabili

Imposta soglie per qualsiasi metrica monitorata — carico della CPU, utilizzo del disco, temperatura e larghezza di banda — e ricevi notifiche prima che i problemi influiscano sugli utenti.

Conservazione dei dati storici

Lo storico delle prestazioni è memorizzato nel database dell'hub, consentendo l'analisi delle tendenze a lungo termine e la pianificazione della capacità oltre ciò che i soli dashboard in tempo reale possono mostrare.

Monitoraggio GPU e S.M.A.R.T.

Monitora l'utilizzo delle GPU Nvidia, AMD e Intel insieme ai dati di salute del disco S.M.A.R.T. per rilevare il degrado dell'hardware prima che causi guasti.

Perché eseguire Beszel su Hostinger

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