Distribuisci Hoppscotch con un click.
Piattaforma di sviluppo API open-source che supporta REST, GraphQL, WebSocket e la collaborazione in tempo reale tra team.
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Cosa puoi costruire con Hoppscotch
Hoppscotch Ã¨ una piattaforma moderna e leggera per lo sviluppo e il test di API che copre l'intero ciclo di vita delle API â€” dalla creazione e test delle richieste alla documentazione e condivisione delle collezioni con il tuo team. Supporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC in un'unica interfaccia, con variabili d'ambiente, script pre-richiesta e opzioni di autenticazione avanzate, incluso OAuth 2.0.
L'auto-hosting di Hoppscotch sul tuo VPS mantiene tutte le chiavi API, i payload delle richieste e i dati dello spazio di lavoro del team interamente sulla tua infrastruttura, eliminando le preoccupazioni sulla privacy dei dati dei client API basati su cloud e rimuovendo i costi di abbonamento per posto man mano che il tuo team cresce.
FunzionalitÃ principali di Hoppscotch
Test Multi-protocollo
Testa le connessioni REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC da un'unica interfaccia unificata.
Spazi di lavoro della squadra
Condividi raccolte e collabora in tempo reale con i colleghi attraverso spazi di lavoro condivisi senza lasciare la tua infrastruttura privata.
Autenticazione Avanzata
Il supporto integrato per OAuth 2.0, i token Bearer, Basic Auth e le chiavi API copre praticamente ogni schema di autenticazione.
Variabili d'ambiente
Passa tra gli ambienti di sviluppo, staging e produzione istantaneamente senza modificare manualmente i parametri di richiesta.
Gestione raccolta
Organizza le richieste in collezioni versionate con supporto per l'importazione e l'esportazione per i formati Postman e OpenAPI.
PerchÃ© eseguire Hoppscotch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .