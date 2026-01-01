Hoppscotch Ã¨ una piattaforma moderna e leggera per lo sviluppo e il test di API che copre l'intero ciclo di vita delle API â€” dalla creazione e test delle richieste alla documentazione e condivisione delle collezioni con il tuo team. Supporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC in un'unica interfaccia, con variabili d'ambiente, script pre-richiesta e opzioni di autenticazione avanzate, incluso OAuth 2.0.

L'auto-hosting di Hoppscotch sul tuo VPS mantiene tutte le chiavi API, i payload delle richieste e i dati dello spazio di lavoro del team interamente sulla tua infrastruttura, eliminando le preoccupazioni sulla privacy dei dati dei client API basati su cloud e rimuovendo i costi di abbonamento per posto man mano che il tuo team cresce.