Distribuisci Browserless con un click.
Headless Chrome come servizio con un'API REST e WebSocket per il web scraping, la generazione di PDF e il testing automatizzato.
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Cosa puoi costruire con Browserless
Browserless trasforma Chrome headless in un servizio accessibile tramite rete, eliminando la complessità della gestione dei processi del browser, delle perdite di memoria e dei conflitti di dipendenza all'interno delle tue applicazioni. Gli sviluppatori si connettono tramite un'API REST o WebSocket utilizzando Puppeteer, Playwright o Selenium — Browserless gestisce automaticamente il ciclo di vita della sessione, la pulizia delle risorse e l'esecuzione concorrente.
L'auto-hosting su un VPS ti offre il controllo completo sulla configurazione del browser, sugli user agent e sulle impostazioni proxy, eliminando al contempo le commissioni per richiesta addebitate dai servizi di automazione del browser basati su cloud. La logica di scraping sensibile e i dati estratti rimangono all'interno della tua infrastruttura, e puoi regolare i limiti di concorrenza per adattarli alle risorse disponibili.
Funzionalità principali di Browserless
API REST e WebSocket
Controlla Chrome programmaticamente tramite HTTP o WebSocket, compatibile con Puppeteer, Playwright e Selenium senza modificare il tuo codice esistente.
Generazione di PDF e screenshot
Renderizza qualsiasi URL o HTML in un PDF o screenshot pixel-perfect con opzioni flessibili per viewport, dimensioni della pagina e targeting degli elementi.
Gestione delle sessioni concorrenti
Browserless mette in coda e gestisce più sessioni browser parallele, pulendo automaticamente le risorse in modo che il tuo host non esaurisca mai la memoria.
Autenticazione basata su token
Un token API pre-generato limita l'accesso al tuo servizio browser, impedendo l'uso non autorizzato delle tue risorse di calcolo.
Scraping renderizzato in JavaScript
Esegue JavaScript completo lato client sulle pagine di destinazione, rendendo possibile estrarre dati da SPA e contenuti caricati dinamicamente che gli scraper statici non possono raggiungere.
Perché eseguire Browserless su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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