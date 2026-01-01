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Headless Chrome come servizio con un'API REST e WebSocket per il web scraping, la generazione di PDF e il testing automatizzato.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Browserless

Browserless trasforma Chrome headless in un servizio accessibile tramite rete, eliminando la complessità della gestione dei processi del browser, delle perdite di memoria e dei conflitti di dipendenza all'interno delle tue applicazioni. Gli sviluppatori si connettono tramite un'API REST o WebSocket utilizzando Puppeteer, Playwright o Selenium — Browserless gestisce automaticamente il ciclo di vita della sessione, la pulizia delle risorse e l'esecuzione concorrente.

L'auto-hosting su un VPS ti offre il controllo completo sulla configurazione del browser, sugli user agent e sulle impostazioni proxy, eliminando al contempo le commissioni per richiesta addebitate dai servizi di automazione del browser basati su cloud. La logica di scraping sensibile e i dati estratti rimangono all'interno della tua infrastruttura, e puoi regolare i limiti di concorrenza per adattarli alle risorse disponibili.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Browserless

API REST e WebSocket

Controlla Chrome programmaticamente tramite HTTP o WebSocket, compatibile con Puppeteer, Playwright e Selenium senza modificare il tuo codice esistente.

Generazione di PDF e screenshot

Renderizza qualsiasi URL o HTML in un PDF o screenshot pixel-perfect con opzioni flessibili per viewport, dimensioni della pagina e targeting degli elementi.

Gestione delle sessioni concorrenti

Browserless mette in coda e gestisce più sessioni browser parallele, pulendo automaticamente le risorse in modo che il tuo host non esaurisca mai la memoria.

Autenticazione basata su token

Un token API pre-generato limita l'accesso al tuo servizio browser, impedendo l'uso non autorizzato delle tue risorse di calcolo.

Scraping renderizzato in JavaScript

Esegue JavaScript completo lato client sulle pagine di destinazione, rendendo possibile estrarre dati da SPA e contenuti caricati dinamicamente che gli scraper statici non possono raggiungere.

Perché eseguire Browserless su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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