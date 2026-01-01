Distribuisci openrouteservice con un click.
Motore di routing auto-ospitato basato sui dati di OpenStreetMap con indicazioni stradali, isocrone e API a matrice per auto, biciclette e pedoni.
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Cosa puoi costruire con openrouteservice
openrouteservice Ã¨ un motore di routing open-source sviluppato da HeiGIT che trasforma i dati di OpenStreetMap in indicazioni stradali pronte per la produzione, matrici tempo-distanza e poligoni di raggiungibilitÃ isocrona. A differenza delle API di mappatura commerciali, offre agli sviluppatori un back-end di routing gratuito e completamente trasparente con profili ottimizzati per auto, veicoli pesanti, biciclette, pedoni e sedie a rotelle.
L'auto-hosting di openrouteservice sul tuo VPS elimina i prezzi per richiesta, i limiti di velocitÃ e la condivisione di dati di terze parti. Tu controlli quali regioni e profili vengono caricati, mantieni private le coordinate dei clienti e puoi estendere il motore con estratti OSM personalizzati, restrizioni e dati di elevazione su misura per la tua applicazione.
FunzionalitÃ principali di openrouteservice
Directions API
Calcola percorsi punto a punto e con piÃ¹ fermate con istruzioni passo-passo, geometria e dati di altitudine attraverso piÃ¹ profili di trasporto.
RaggiungibilitÃ isocrona
Genera poligoni basati sul tempo o sulla distanza che mostrano esattamente quanto lontano un utente puÃ² viaggiare da qualsiasi origine entro un determinato budget.
Calcoli matriciali
Calcola tempi di percorrenza e distanze molti-a-molti in un'unica richiesta, ideale per la logistica, la gestione delle spedizioni e l'ottimizzazione delle zone di consegna.
Profili di trasporto multipli
Dotato di profili ottimizzati per auto, mezzi pesanti, biciclette, pedoni e sedie a rotelle, ciascuno nel rispetto delle regole e restrizioni di accesso OSM.
Alimentato da OpenStreetMap
Carica qualsiasi estratto OSM PBF da Geofabrik o dalla tua fonte per fornire un routing completamente autonomo per le regioni di cui hai effettivamente bisogno.
OpenAPI e Swagger UI
API REST conforme agli standard con documentazione Swagger integrata rende facile integrare il routing in applicazioni web, mobile e backend.
PerchÃ© eseguire openrouteservice su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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