openrouteservice Ã¨ un motore di routing open-source sviluppato da HeiGIT che trasforma i dati di OpenStreetMap in indicazioni stradali pronte per la produzione, matrici tempo-distanza e poligoni di raggiungibilitÃ isocrona. A differenza delle API di mappatura commerciali, offre agli sviluppatori un back-end di routing gratuito e completamente trasparente con profili ottimizzati per auto, veicoli pesanti, biciclette, pedoni e sedie a rotelle.

L'auto-hosting di openrouteservice sul tuo VPS elimina i prezzi per richiesta, i limiti di velocitÃ e la condivisione di dati di terze parti. Tu controlli quali regioni e profili vengono caricati, mantieni private le coordinate dei clienti e puoi estendere il motore con estratti OSM personalizzati, restrizioni e dati di elevazione su misura per la tua applicazione.