Distribuisci Coral Talk con installazione in un click.
Piattaforma di commento open source di Vox Media che reinventa la discussione e la moderazione sul sito per le redazioni.
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Cosa puoi costruire con Coral Talk
Coral Ã¨ la piattaforma di commento open-source creata da Vox Media per alimentare discussioni piÃ¹ sane sul sito per organizzazioni di notizie, editori e creatori di contenuti. Sostituisce i widget di commento di terze parti con un sistema auto-ospitato progettato attorno alle realtÃ della gestione di una comunitÃ : pesanti carichi di lavoro di moderazione, attori ostili e la necessitÃ di mantenere i dati del pubblico all'interno della propria infrastruttura.
Scelto da oltre 500 redazioni in 28 paesi, inclusi The Washington Post e The Financial Times, Coral combina un'esperienza di lettura veloce e accessibile con un set di strumenti di moderazione appositamente creato per i team editoriali. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene le identitÃ dei lettori, la cronologia dei commenti e i segnali di coinvolgimento sotto il tuo pieno controllo piuttosto che un SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Coral Talk
Kit di moderazione
Filtra e approva i commenti su vasta scala con code di reazione, liste di parole proibite, segnalazione di parole sospette e impostazioni di moderazione per ogni storia, progettate per i team editoriali.
Domande e Risposte e live chat
Passa una storia in modalitÃ Q&A o chat dal vivo per ospitare sessioni con esperti, discussioni sulle ultime notizie o interviste strutturate con i lettori.
Coinvolgimento dell'autore
I commenti in evidenza, i badge per reporter e le risposte dello staff in linea consentono ai giornalisti di mettere in evidenza i migliori contributi e di rispondere direttamente ai lettori all'interno della discussione.
Single sign-on
Integra Coral nel tuo livello di identitÃ esistente con SSO basato su JWT, provider OAuth o account locali in modo che i lettori possano riutilizzare il loro login al sito.
Privacy e proprietÃ dei dati
Commenti, profili e cronologia di moderazione rimangono sul tuo VPS in MongoDB, con strumenti di esportazione e cancellazione conformi al GDPR integrati.
Integrabile su qualsiasi CMS
Uno script di incorporamento leggero integra Coral in WordPress, Ghost, Drupal o stack personalizzati senza bloccare il tuo sito in un unico CMS.
PerchÃ© eseguire Coral Talk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .