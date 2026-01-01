Distribuisci Tianji con installazione in un click.
Hub di insight open source tutto in uno che combina l'analisi del sito web, il monitoraggio dell'uptime e il tracking dello stato del server in un'unica dashboard.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Tianji
Tianji è un hub di insight all-in-one open source che riunisce analisi del sito web, monitoraggio dell'uptime e tracciamento dello stato del server sotto un'unica interfaccia. Invece di gestire strumenti separati per ogni esigenza, Tianji ti permette di tracciare le metriche dei visitatori, monitorare se i tuoi servizi sono raggiungibili e segnalare lo stato di salute dei tuoi server — tutto da un'unica dashboard con un sistema di notifica unificato.
Progettato sia per team che per operatori singoli, Tianji supporta l'accesso multi-utente con permessi basati sui ruoli e limita le nuove registrazioni per impostazione predefinita, in modo che solo gli utenti invitati possano unirsi. Un'OpenAPI integrata fornisce accesso programmatico a tutti i dati. Il self-hosting mantiene i tuoi dati di analisi e monitoraggio sulla tua infrastruttura, lontano da piattaforme di terze parti.
Funzionalità principali di Tianji
Analisi del sito web
Traccia le visualizzazioni di pagina, i visitatori unici, le fonti di riferimento e i parametri UTM senza fare affidamento su Google Analytics o inviare dati a terze parti.
Monitoraggio dell'uptime
Controlla continuamente se i tuoi siti web e le API sono raggiungibili e ricevi un avviso immediato quando un servizio va offline.
Monitoraggio dello stato del server
Installa il leggero reporter Tianji su qualsiasi server per trasmettere metriche di CPU, memoria, disco e rete alla tua dashboard.
Notifiche intelligenti
Instrada gli avvisi per tempi di inattività e problemi del server a Telegram, Slack, email, webhook e altri canali da un'unica configurazione.
Accesso OpenAPI
Un'API REST completamente documentata ti consente di interrogare i dati di analisi e monitoraggio in modo programmatico per dashboard o integrazioni personalizzate.
Perché eseguire Tianji su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.