Tianji è un hub di insight all-in-one open source che riunisce analisi del sito web, monitoraggio dell'uptime e tracciamento dello stato del server sotto un'unica interfaccia. Invece di gestire strumenti separati per ogni esigenza, Tianji ti permette di tracciare le metriche dei visitatori, monitorare se i tuoi servizi sono raggiungibili e segnalare lo stato di salute dei tuoi server — tutto da un'unica dashboard con un sistema di notifica unificato.

Progettato sia per team che per operatori singoli, Tianji supporta l'accesso multi-utente con permessi basati sui ruoli e limita le nuove registrazioni per impostazione predefinita, in modo che solo gli utenti invitati possano unirsi. Un'OpenAPI integrata fornisce accesso programmatico a tutti i dati. Il self-hosting mantiene i tuoi dati di analisi e monitoraggio sulla tua infrastruttura, lontano da piattaforme di terze parti.