Distribuisci jsreport con installazione in 1 click.
Piattaforma di reporting JavaScript auto-ospitata per la generazione di documenti PDF, Excel e DOCX da modelli HTML tramite API REST.
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Cosa puoi costruire con jsreport
jsreport Ã¨ un server di reporting open-source che genera documenti aziendali di qualitÃ professionale da template HTML. I team di sviluppo lo utilizzano come servizio condiviso che qualsiasi applicazione nell'organizzazione puÃ² chiamare tramite API REST â€” passando dati JSON e ricevendo una risposta formattata in PDF, foglio di calcolo Excel, DOCX o HTML senza alcuna logica di rendering nell'applicazione chiamante. I template sono scritti in HTML e CSS standard utilizzando Handlebars o altri motori supportati, in modo che qualsiasi sviluppatore web possa crearli e mantenerli senza imparare un DSL proprietario.
L'hosting autonomo di jsreport mantiene i documenti generati â€” fatture, contratti, rendiconti finanziari â€” su un'infrastruttura che controlli, senza inviare dati aziendali sensibili a un servizio di rendering di terze parti. Nessun costo per documento e nessun limite di utilizzo.
FunzionalitÃ principali di jsreport
Molteplici Formati di Output
Genera PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV o XML dallo stesso template, cambiando formato tramite un parametro API senza mantenere design separati.
Rendering API REST
Ogni template Ã¨ un endpoint POST â€” le applicazioni passano dati JSON e ricevono indietro il documento renderizzato, disaccoppiando la logica del report dal codice dell'applicazione.
Designer basato su browser
Progetta, visualizza in anteprima e testa i modelli di report direttamente nel browser utilizzando l'editor web integrato senza passare da uno strumento all'altro.
Pianificazione dei report
Programma i report per l'esecuzione automatica a intervalli fissi e inviali via email o archiviane l'output, eliminando le esportazioni manuali ricorrenti.
Versionamento del Template
Tieni traccia di ogni modifica a un template con la cronologia delle versioni integrata e ripristina qualsiasi versione precedente senza dover mantenere un VCS separato.
PerchÃ© eseguire jsreport su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .