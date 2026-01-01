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Strumento di authoring open-source per la creazione di risorse didattiche interattive SCORM e HTML5.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
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8TB largezza di banda
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KVM 4
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4 vCPU Core
16GB di RAM
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8 vCPU Core
32GB di RAM
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con eXeLearning

eXeLearning Ã¨ un ambiente di authoring con licenza AGPL utilizzato da educatori e progettisti didattici per creare contenuti di apprendimento interattivi senza scrivere codice. Supportato dal Ministero dell'Istruzione spagnolo e da una rete di amministrazioni regionali, si concentra sulla produzione di risorse basate su standard che funzionano in qualsiasi Learning Management System.

L'auto-hosting di eXeLearning sul tuo VPS mantiene materiali del corso, esportazioni per gli studenti e credenziali di authoring interamente sulla tua infrastruttura. I team possono collaborare in tempo reale, pubblicare esportazioni su Moodle o qualsiasi LMS ed evitare i limiti di licenza e le preoccupazioni sulla residenza dei dati dei servizi di authoring cloud.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di eXeLearning

Interattivi iDevices

Componenti integrabili per quiz, casi di studio, multimedia e attivitÃ  riflessive trasformano i contenuti statici in lezioni interattive strutturate.

Esportazione SCORM e HTML5

Pubblica corsi come pacchetti SCORM, Contenuti IMS o siti HTML5 autonomi in modo che possano essere eseguiti in qualsiasi LMS o su un semplice Web Hosting.

Collaborazione in tempo reale

PiÃ¹ autori possono modificare lo stesso progetto contemporaneamente tramite la sincronizzazione WebSocket Yjs integrata, rispecchiando il flusso di lavoro dei moderni editor di documenti.

Integrazione Moodle

Carica i corsi completati direttamente su Moodle come attivitÃ  pronte per la distribuzione, eliminando il passaggio di caricamento manuale tra la creazione e la pubblicazione.

Interfaccia multilingue

Il supporto nativo per inglese, spagnolo, catalano, basco, galiziano, valenciano ed esperanto lo rende adatto a programmi di istruzione regionali e bilingue.

Standard aperti e accessibili

Il contenuto generato segue le linee guida sull'accessibilitÃ  web e i formati aperti, assicurando che le risorse rimangano utilizzabili e portatili per gli anni a venire.

PerchÃ© eseguire eXeLearning su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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