Distribuisci eXeLearning con installazione a un click.
Strumento di authoring open-source per la creazione di risorse didattiche interattive SCORM e HTML5.
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Cosa puoi costruire con eXeLearning
eXeLearning Ã¨ un ambiente di authoring con licenza AGPL utilizzato da educatori e progettisti didattici per creare contenuti di apprendimento interattivi senza scrivere codice. Supportato dal Ministero dell'Istruzione spagnolo e da una rete di amministrazioni regionali, si concentra sulla produzione di risorse basate su standard che funzionano in qualsiasi Learning Management System.
L'auto-hosting di eXeLearning sul tuo VPS mantiene materiali del corso, esportazioni per gli studenti e credenziali di authoring interamente sulla tua infrastruttura. I team possono collaborare in tempo reale, pubblicare esportazioni su Moodle o qualsiasi LMS ed evitare i limiti di licenza e le preoccupazioni sulla residenza dei dati dei servizi di authoring cloud.
FunzionalitÃ principali di eXeLearning
Interattivi iDevices
Componenti integrabili per quiz, casi di studio, multimedia e attivitÃ riflessive trasformano i contenuti statici in lezioni interattive strutturate.
Esportazione SCORM e HTML5
Pubblica corsi come pacchetti SCORM, Contenuti IMS o siti HTML5 autonomi in modo che possano essere eseguiti in qualsiasi LMS o su un semplice Web Hosting.
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ autori possono modificare lo stesso progetto contemporaneamente tramite la sincronizzazione WebSocket Yjs integrata, rispecchiando il flusso di lavoro dei moderni editor di documenti.
Integrazione Moodle
Carica i corsi completati direttamente su Moodle come attivitÃ pronte per la distribuzione, eliminando il passaggio di caricamento manuale tra la creazione e la pubblicazione.
Interfaccia multilingue
Il supporto nativo per inglese, spagnolo, catalano, basco, galiziano, valenciano ed esperanto lo rende adatto a programmi di istruzione regionali e bilingue.
Standard aperti e accessibili
Il contenuto generato segue le linee guida sull'accessibilitÃ web e i formati aperti, assicurando che le risorse rimangano utilizzabili e portatili per gli anni a venire.
PerchÃ© eseguire eXeLearning su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .