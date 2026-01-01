Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache SkyWalking
Apache SkyWalking è un progetto membro della CNCF che offre osservabilità end-to-end per sistemi cloud-native e distribuiti. Raccoglie tracce distribuite, metriche di servizio, correlazione dei log e profilazione continua tramite eBPF — fornendo ai team di ingegneria una visione unificata dell'intera loro stack senza dover unire strumenti separati. Le mappe di topologia e gli avvisi integrati rendono semplice identificare i punti critici di latenza, i fallimenti delle dipendenze e le anomalie prima che si aggravino.
Questa implementazione accoppia il server SkyWalking OAP con BanyanDB, il motore di archiviazione di serie temporali nativo di SkyWalking, eliminando la necessità di un Elasticsearch esterno o di un altro database. L'auto-hosting ti offre il pieno controllo sui tuoi dati di telemetria — i payload di traccia, le metriche di performance del servizio e i risultati di profilazione rimangono interamente sulla tua infrastruttura senza prezzi per span.
Funzionalità principali di Apache SkyWalking
Tracciamento distribuito
Cattura tracce complete delle richieste tra i microservizi con propagazione automatica del contesto, esponendo le dipendenze del servizio e le analisi della latenza per operazione.
eBPF Profilazione
La profilazione continua di CPU e memoria utilizzando eBPF sonda il processo in esecuzione senza modifiche al codice, individuando i punti critici in produzione senza overhead di campionamento.
Service Topology Maps
I diagrammi di topologia in tempo reale generati automaticamente mostrano le relazioni di chiamata, i tassi di errore e il throughput tra ogni servizio nella tua architettura.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Perché eseguire Apache SkyWalking su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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