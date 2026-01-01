Fino al 69% di sconto per Apache SkyWalking

Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49  /mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Deploy Apache SkyWalking in one click installation.

Scegli un piano VPS per Apache SkyWalking

69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99 
5,49  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
64% di sconto
KVM 2
21,99 
7,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99 
10,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99 
21,99  /mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Apache SkyWalking

Apache SkyWalking è un progetto membro della CNCF che offre osservabilità end-to-end per sistemi cloud-native e distribuiti. Raccoglie tracce distribuite, metriche di servizio, correlazione dei log e profilazione continua tramite eBPF — fornendo ai team di ingegneria una visione unificata dell'intera loro stack senza dover unire strumenti separati. Le mappe di topologia e gli avvisi integrati rendono semplice identificare i punti critici di latenza, i fallimenti delle dipendenze e le anomalie prima che si aggravino.

Questa implementazione accoppia il server SkyWalking OAP con BanyanDB, il motore di archiviazione di serie temporali nativo di SkyWalking, eliminando la necessità di un Elasticsearch esterno o di un altro database. L'auto-hosting ti offre il pieno controllo sui tuoi dati di telemetria — i payload di traccia, le metriche di performance del servizio e i risultati di profilazione rimangono interamente sulla tua infrastruttura senza prezzi per span.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache SkyWalking

Tracciamento distribuito

Cattura tracce complete delle richieste tra i microservizi con propagazione automatica del contesto, esponendo le dipendenze del servizio e le analisi della latenza per operazione.

eBPF Profilazione

La profilazione continua di CPU e memoria utilizzando eBPF sonda il processo in esecuzione senza modifiche al codice, individuando i punti critici in produzione senza overhead di campionamento.

Service Topology Maps

I diagrammi di topologia in tempo reale generati automaticamente mostrano le relazioni di chiamata, i tassi di errore e il throughput tra ogni servizio nella tua architettura.

Log Correlation

Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

Perché eseguire Apache SkyWalking su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma è un bellissimo strumento di monitoraggio self-hosted

Seleziona
Alerta

Alerta

Piattaforma open source di gestione degli avvisi per consolidare gli avvisi di monitoraggio

Seleziona
Apache Druid

Apache Druid

Database di analisi in tempo reale per query OLAP in meno di un secondo su dati di eventi in streaming

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.