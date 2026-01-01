Distribuisci autobrr con installazione in un click.
Strumento moderno di automazione del download che monitora i canali IRC degli indicizzatori in tempo reale per scaricare i torrent nel momento in cui vengono annunciati.
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Cosa puoi costruire con autobrr
autobrr è una piattaforma di automazione del download di nuova generazione per torrent e usenet che consolida le funzionalità di strumenti come autodl-irssi, trackarr e flexget in un'unica soluzione moderna. Si connette ai canali IRC degli indicizzatori dove le nuove versioni vengono annunciate nell'istante in cui vengono caricate, applica le tue regole di filtro e inoltra i file torrent corrispondenti al client di download scelto — tutto in tempo reale, senza ritardi di polling.
L'auto-hosting di autobrr su un VPS garantisce il monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei canali IRC con connessioni persistenti che una macchina domestica con IP dinamico o tempi di inattività programmati non può mantenere in modo affidabile. L'esecuzione continua su un'infrastruttura dedicata significa che la tua automazione non perde mai una finestra freeleech, una versione con seed limitati o un'opportunità di rapporto sensibile al tempo sui tracker privati.
Funzionalità principali di autobrr
Monitoraggio IRC in tempo reale
Le connessioni persistenti ai canali di annuncio IRC dell'indicizzatore rilevano le nuove versioni nell'istante in cui vengono caricate, prima che i feed RSS o il polling API le rilevino.
Regole di filtro avanzate
Crea filtri complessi basati su dimensione, categoria, utente che ha caricato, gruppo di rilascio, risoluzione e pattern regex personalizzati per ottenere esattamente ciò che desideri e nient'altro.
Supporto multi-cliente
Invia i torrent acquisiti direttamente a qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, o cartelle monitorate — instradando automaticamente filtri diversi a client diversi.
integrazione arr
L'integrazione nativa con Radarr, Sonarr, Lidarr e Whisparr permette ad autobrr di verificare se una release sia effettivamente desiderata prima del download, eliminando la larghezza di banda sprecata.
Statistiche e cronologia
Monitora i conteggi di download, filtra i tassi di successo e recupera la cronologia tramite l'interfaccia web, in modo da poter ottimizzare le tue regole e comprendere le prestazioni della tua automazione nel tempo.
Perché eseguire autobrr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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