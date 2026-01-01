Distribuisci Grafana con 1 click.
Piattaforma di osservabilitÃ open-source leader per visualizzare metriche, log e tracce da qualsiasi fonte di dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Grafana
Grafana Ã¨ la piattaforma di osservabilitÃ open-source piÃ¹ popolare al mondo, scelta da oltre 20 milioni di utenti per trasformare i dati delle serie temporali in dashboard utilizzabili. Si connette a piÃ¹ di 100 sorgenti di dati â€” Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, provider cloud e altro ancora â€” permettendo ai team di visualizzare e ricevere avvisi sui dati da ogni angolo della loro infrastruttura in un'unica interfaccia unificata.
L'auto-hosting di Grafana sul tuo VPS elimina i costi di uscita dal cloud e i prezzi per utente, mantenendo le configurazioni delle dashboard, la cronologia delle query e i dati delle metriche interamente all'interno della tua infrastruttura â€” essenziale per ambienti sensibili alla conformitÃ e team che monitorano sistemi interni non raggiungibili da internet pubblico.
FunzionalitÃ principali di Grafana
100+ Fonti di dati
Collega Grafana a Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, provider cloud e decine di altri senza scrivere adattatori personalizzati.
Ricca libreria di visualizzazione
Scegli tra grafici, heatmap, istogrammi, geomappe, pannelli statistici e centinaia di plugin della community per presentare ogni metrica nel formato piÃ¹ intuitivo.
Avvisi potenti
Definisci avvisi basati su soglie o di rilevamento anomalie e instrada le notifiche a Slack, PagerDuty, email, webhook e altro ancora da un unico motore di avvisi.
Modelli del Pannello di controllo
Usa variabili e query di template per creare una singola dashboard riutilizzabile che filtra dinamicamente per host, servizio, regione o qualsiasi altra dimensione.
OsservabilitÃ Unificata
Correlare metriche, log e tracce distribuite affiancati in un'unica piattaforma, riducendo il tempo medio per diagnosticare e risolvere gli incidenti.
PerchÃ© eseguire Grafana su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .