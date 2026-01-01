Distribuisci Halo con installazione a un click.
Moderno CMS open-source per la creazione di blog, siti web e siti basati sui contenuti con un marketplace di plugin.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Halo
Halo Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti moderno e completamente open source, basato su Spring Boot e PostgreSQL reattivo. Offre un ricco marketplace di plugin e temi, un editor basato su blocchi, la pubblicazione di piÃ¹ tipi di contenuto e una console di amministrazione pulita, rendendolo adatto a tutto, dai blog personali ai siti web aziendali.
Con oltre 39.000 stelle su GitHub e uno sviluppo attivo, Halo Ã¨ una delle piattaforme CMS self-hosted piÃ¹ adottate. L'auto-hosting sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui tuoi contenuti, nessuna commissione per post e la flessibilitÃ di estendere la piattaforma con plugin senza essere limitato da un livello di abbonamento.
FunzionalitÃ principali di Halo
Mercato dei plugin
Estendi Halo con i plugin della community per SEO, commenti, ricerca, condivisione sui social e altro ancora â€” installati direttamente dalla console di amministrazione.
Sistema temi
Cambia o personalizza l'aspetto del tuo sito con un motore di temi completo e un marketplace di temi della community attivo.
Editor basato su blocchi
Crea contenuti ricchi con un moderno editor a blocchi che supporta immagini, elementi incorporati, blocchi di codice e layout personalizzati senza toccare l'HTML.
Molteplici tipi di contenuto
Pubblica post, pagine e momenti (microblog) da un'unica piattaforma, coprendo le esigenze di contenuti sia a lungo che a breve termine.
API REST e GraphQL
Espone i tuoi contenuti tramite API integrate per alimentare implementazioni headless, app mobili o integrazioni di terze parti.
PerchÃ© eseguire Halo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .