Distribuisci Ghost con installazione in un clic.
Piattaforma di pubblicazione open-source per blogger professionisti, newsletter e abbonamenti a pagamento.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Ghost
Ghost è un CMS headless completamente open source costruito attorno alle esigenze degli editori professionali. A differenza dei sistemi di gestione dei contenuti generici, ogni funzionalità — dall'editor alle newsletter e-mail native e alla gestione degli abbonamenti — è progettata specificamente per scrittori e creatori online.
L'auto-hosting di Ghost sul tuo VPS significa che possiedi la tua lista di iscritti, controlli i tuoi contenuti ed eviti le commissioni per membro e il blocco della piattaforma. Con un database MySQL incluso, i tuoi post, membri e impostazioni persistono in modo affidabile senza dipendere da alcun servizio di terze parti.
Funzionalità principali di Ghost
Abbonamenti integrati
Crea piani di abbonamento gratuiti o a pagamento con integrazione nativa Stripe, senza plugin o servizi aggiuntivi richiesti.
Newsletter native
Invia newsletter via email direttamente agli iscritti dall'interno di Ghost senza collegare una piattaforma email separata.
Editor moderno
Editor basato su blocchi con incorporamenti di rich media, gallerie e iniezione di codice, progettato per la pubblicazione di contenuti a lungo formato.
API CMS Headless
Le API di Contenuto e Amministrazione ti consentono di distribuire contenuti a qualsiasi framework front-end mantenendo Ghost come back-end.
SEO e pianificazione
Ottimizzazione SEO integrata, sitemap automatiche e la pianificazione dei contenuti mantengono la tua pubblicazione performante e organizzata.
Perché eseguire Ghost su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.