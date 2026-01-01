Distribuisci Langfuse con un'installazione a un clic.
Piattaforma di ingegneria LLM open source per il tracciamento, la valutazione e il miglioramento delle applicazioni di AI in produzione.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Langfuse
Langfuse è una piattaforma di ingegneria LLM open-source che offre ai team una visibilità completa sulle loro applicazioni AI. Cattura tracce dettagliate di ogni chiamata LLM, operazione di recupero e azione dell'agente, rendendo semplice il debug dei fallimenti, la misurazione della latenza e la comprensione dei costi lungo l'intera pipeline AI. Con integrazioni per LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDK diretti per Python e TypeScript, Langfuse funziona con praticamente ogni framework AI e fornitore di modelli.
L'auto-hosting di Langfuse mantiene tutti i tuoi dati applicativi — prompt, input del modello, output e risultati di valutazione — su un'infrastruttura che controlli. Questo è importante quando le tue applicazioni AI gestiscono documenti sensibili, dati dei clienti o logica di business proprietaria che non può lasciare il tuo ambiente.
Funzionalità principali di Langfuse
Tracciamento Distribuito
Acquisisci l'intero albero di esecuzione di ogni chiamata LLM, utilizzo degli strumenti, recupero e passo dell'agente per individuare i guasti e i colli di bottiglia di latenza.
Gestione dei prompt
Versiona e collabora sui prompt in un unico posto, con caching lato server per minimizzare la latenza del modello su tutte le distribuzioni.
Pipeline di valutazione
Valuta le risposte utilizzando LLM-as-a-judge, il feedback degli utenti o l'etichettatura manuale per misurare e migliorare sistematicamente la qualità dell'output.
Gestione Dataset
Crea set di test e benchmark da tracce di produzione per convalidare le modifiche prima di implementare prompt o modelli aggiornati.
LLM Playground
Testa e confronta in modo interattivo le configurazioni di prompt rispetto a qualsiasi modello supportato senza toccare il codice dell'applicazione.
Framework Integrazioni
Integrazioni native con LangChain, LlamaIndex, Haystack e oltre 100 LLM tramite LiteLLM per strumentazione immediata.
Perché eseguire Langfuse su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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