Langfuse è una piattaforma di ingegneria LLM open-source che offre ai team una visibilità completa sulle loro applicazioni AI. Cattura tracce dettagliate di ogni chiamata LLM, operazione di recupero e azione dell'agente, rendendo semplice il debug dei fallimenti, la misurazione della latenza e la comprensione dei costi lungo l'intera pipeline AI. Con integrazioni per LangChain, LlamaIndex, Haystack e SDK diretti per Python e TypeScript, Langfuse funziona con praticamente ogni framework AI e fornitore di modelli.

L'auto-hosting di Langfuse mantiene tutti i tuoi dati applicativi — prompt, input del modello, output e risultati di valutazione — su un'infrastruttura che controlli. Questo è importante quando le tue applicazioni AI gestiscono documenti sensibili, dati dei clienti o logica di business proprietaria che non può lasciare il tuo ambiente.