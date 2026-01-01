Distribuisci SilverBullet con installazione in un clic.
App open-source per prendere appunti con Markdown, query live e un sistema di plugin che gira nel tuo browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SilverBullet
SilverBullet Ã¨ un'applicazione per prendere appunti open-source e self-hosted, basata su Markdown e progettata per la gestione della conoscenza personale. Funziona interamente nel tuo browser come progressive web app, mantenendo tutti i dati sul tuo server â€” offrendoti accesso offline, query in tempo reale tra i tuoi appunti e un potente sistema di plugin per l'estensibilitÃ .
Ospitare SilverBullet sul tuo VPS significa che i tuoi appunti sono sempre accessibili da qualsiasi dispositivo, sincronizzati in tempo reale e archiviati privatamente senza dipendere da alcun servizio di appunti basato su cloud.
FunzionalitÃ principali di SilverBullet
Query live
Incorpora query dinamiche all'interno delle tue note che estraggono e visualizzano dati dall'intera tua base di conoscenza in tempo reale.
Ecosistema di plugin
Estendi le funzionalitÃ con plugin della community per attivitÃ , calendari, sincronizzazione Git, completamento AI e altro ancora.
PWA Offline-first
Funziona offline come una progressive web app â€” le modifiche si sincronizzano automaticamente quando ti riconnetti.
Markdown nativo
Scrivi in Markdown standard con link in stile wiki, tag e metadati front matter per prendere appunti in modo strutturato.
Palette dei comandi
Interfaccia controllata da tastiera con comandi a barra e una palette di comandi per navigazione e azioni rapide.
PerchÃ© eseguire SilverBullet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .