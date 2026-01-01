ESPHome Ã¨ un sistema open-source che trasforma i microcontrollori ESP8266 ed ESP32 in dispositivi smart home utilizzando semplici file di configurazione YAML. Non Ã¨ richiesta alcuna programmazione C++ â€” definisci sensori, interruttori e display in YAML, ed ESPHome compila e flasha automaticamente il firmware ottimizzato. Si integra nativamente con Home Assistant e supporta MQTT per la compatibilitÃ con qualsiasi piattaforma di automazione.

Eseguire ESPHome su un VPS fornisce una gestione dei dispositivi sempre attiva e una compilazione remota del firmware accessibile da qualsiasi luogo. Le tue configurazioni dei dispositivi sono archiviate e sottoposte a backup centralmente, e gli aggiornamenti over-the-air possono essere attivati senza essere sulla rete locale dove risiedono i dispositivi fisici.