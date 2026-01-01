Distribuisci ESPHome con un click.
Sistema di gestione del firmware basato su YAML per microcontrollori ESP8266 ed ESP32 con una web dashboard e aggiornamenti wireless.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ESPHome
ESPHome Ã¨ un sistema open-source che trasforma i microcontrollori ESP8266 ed ESP32 in dispositivi smart home utilizzando semplici file di configurazione YAML. Non Ã¨ richiesta alcuna programmazione C++ â€” definisci sensori, interruttori e display in YAML, ed ESPHome compila e flasha automaticamente il firmware ottimizzato. Si integra nativamente con Home Assistant e supporta MQTT per la compatibilitÃ con qualsiasi piattaforma di automazione.
Eseguire ESPHome su un VPS fornisce una gestione dei dispositivi sempre attiva e una compilazione remota del firmware accessibile da qualsiasi luogo. Le tue configurazioni dei dispositivi sono archiviate e sottoposte a backup centralmente, e gli aggiornamenti over-the-air possono essere attivati senza essere sulla rete locale dove risiedono i dispositivi fisici.
FunzionalitÃ principali di ESPHome
Configurazione YAML
Definisci il comportamento del dispositivo ESP in semplici file YAML con validazione automatica â€” non Ã¨ richiesta alcuna conoscenza di C++ o configurazione IDE.
Aggiornamenti Over-the-Air
Invia aggiornamenti firmware in modalitÃ wireless a tutti i tuoi dispositivi ESP senza accesso fisico, facilitando la manutenzione di grandi implementazioni.
Integrazione Home Assistant
L'integrazione API nativa con Home Assistant consente il rilevamento istantaneo dei dispositivi e il controllo locale a latenza zero senza dipendenza dal cloud.
Oltre 500 componenti
Il supporto per centinaia di sensori, display, controller LED e attuatori significa che quasi qualsiasi hardware puÃ² essere integrato immediatamente.
Registrazione in tempo reale
Visualizza in streaming i log del dispositivo in tempo reale direttamente nella dashboard web per una rapida risoluzione dei problemi e il monitoraggio delle letture dei sensori durante lo sviluppo.
PerchÃ© eseguire ESPHome su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .