MicroBin Ã¨ un servizio di pastebin e condivisione file piccolo, veloce e completo, scritto in Rust. Un singolo binario gestisce l'interfaccia utente web, i caricamenti di file, la condivisione di paste, l'accorciamento di URL e un pannello di amministrazione â€” nessun database esterno, nessun runtime PHP, nessun albero di dipendenze pesante. La distribuzione predefinita Ã¨ intenzionalmente minimale in modo che rimanga utilizzabile su un piccolo VPS, pur coprendo i casi d'uso comuni per cui le persone auto-ospitano un pastebin.

Auto-ospitare MicroBin sul tuo VPS mantiene snippet condivisi, screenshot e link brevi all'interno della tua infrastruttura invece che su servizi pubblici che estraggono modelli di traffico o inseriscono pubblicitÃ . Le paste possono essere protette da password, impostate per autodistruggersi dopo la lettura, crittografate lato client o bloccate per sempre, e ogni paste viene fornita con un codice QR e un URL breve per un rapido trasferimento mobile.