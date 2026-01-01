Installa MicroBin con 1 click.
Un'applicazione leggera e auto-ospitata per pastebin e condivisione file in Rust, con codici QR, paste con scadenza e accorciatore di URL integrato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MicroBin
MicroBin Ã¨ un servizio di pastebin e condivisione file piccolo, veloce e completo, scritto in Rust. Un singolo binario gestisce l'interfaccia utente web, i caricamenti di file, la condivisione di paste, l'accorciamento di URL e un pannello di amministrazione â€” nessun database esterno, nessun runtime PHP, nessun albero di dipendenze pesante. La distribuzione predefinita Ã¨ intenzionalmente minimale in modo che rimanga utilizzabile su un piccolo VPS, pur coprendo i casi d'uso comuni per cui le persone auto-ospitano un pastebin.
Auto-ospitare MicroBin sul tuo VPS mantiene snippet condivisi, screenshot e link brevi all'interno della tua infrastruttura invece che su servizi pubblici che estraggono modelli di traffico o inseriscono pubblicitÃ . Le paste possono essere protette da password, impostate per autodistruggersi dopo la lettura, crittografate lato client o bloccate per sempre, e ogni paste viene fornita con un codice QR e un URL breve per un rapido trasferimento mobile.
FunzionalitÃ principali di MicroBin
Incolli e caricamenti di file
Condividi frammenti di testo e carica file di qualsiasi tipo con limiti di dimensione, evidenziazione automatica della sintassi e anteprime in linea.
Accorciatore di URL integrato
Trasforma i link lunghi in URL brevi e personalizzati, ospitati sul tuo dominio senza dover configurare un servizio di accorciamento separato.
Paste in scadenza e a scomparsa
Scegli finestre di scadenza predefinite, semantiche di autodistruzione o fissa le paste per sempre per bilanciare la conservazione con la privacy.
Crittografia lato client
La crittografia lato client opzionale garantisce che il server non veda mai il testo in chiaro per snippet sensibili condivisi con una passphrase.
QR codes e admin UI
Ogni elemento incollato riceve un codice QR per il trasferimento mobile, e un pannello di amministrazione ti consente di sfogliare, modificare o eliminare qualsiasi elemento incollato da un'unica schermata.
Singolo binario Rust
Nessun database esterno, nessun Redis, nessun worker in background â€” solo un piccolo processo Rust che funziona comodamente sui piani VPS piÃ¹ piccoli.
PerchÃ© eseguire MicroBin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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