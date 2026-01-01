Distribuisci Dkron con installazione in un click.
Scheduler di processi distribuito e tollerante ai guasti, con un'interfaccia utente web e clustering integrato per carichi di lavoro cron altamente affidabili.
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Cosa puoi costruire con Dkron
Dkron Ã¨ un sistema di pianificazione di job distribuito open-source scritto in Go che sostituisce il cron tradizionale con un'alternativa tollerante ai guasti e compatibile con i cluster. A differenza del cron a host singolo, Dkron utilizza il protocollo di consenso Raft e un livello di appartenenza basato sul gossip in modo che i job continuino a funzionare anche quando i singoli nodi falliscono, eliminando il singolo punto di guasto che affligge i crontab classici.
L'auto-hosting di Dkron sul tuo VPS mantiene pianificazioni, cronologia di esecuzione e payload dei job sotto il tuo controllo, esponendo al contempo un'interfaccia utente web integrata, un'API REST ed esecutori HTTP/shell per l'esecuzione di script, webhook e comandi esterni. Il motore di archiviazione incluso elimina la necessitÃ di qualsiasi database esterno, rendendo il deployment un singolo container con un volume di dati persistente per lo stato Raft e la cronologia dei job.
FunzionalitÃ principali di Dkron
Schedulazione tollerante ai guasti
Il consenso basato su Raft mantiene i tuoi cron job in esecuzione attraverso guasti dei nodi, riavvii e problemi di rete senza intervento manuale.
Interfaccia utente web integrata
Gestisci i lavori, controlla la cronologia di esecuzione e avvia le esecuzioni da un'interfaccia browser pulita senza scrivere file crontab a mano.
REST API e webhooks
Crea, aggiorna e attiva i job in modo programmatico da pipeline CI, script o sistemi esterni tramite un'API HTTP versionata.
Esecutori collegabili
Esegui comandi shell, richieste HTTP, chiamate gRPC o messaggi NATS come processi pianificati utilizzando i plugin esecutori integrati.
Motore di storage nativo
L'archiviazione basata su BoltDB viene fornita con il binario, eliminando la necessitÃ di database esterni come etcd, Consul o PostgreSQL.
Architettura predisposta per cluster
Inizia come un singolo nodo e scala orizzontalmente unendo server e agent aggiuntivi man mano che il tuo carico di lavoro cresce.
PerchÃ© eseguire Dkron su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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