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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Dkron

Dkron Ã¨ un sistema di pianificazione di job distribuito open-source scritto in Go che sostituisce il cron tradizionale con un'alternativa tollerante ai guasti e compatibile con i cluster. A differenza del cron a host singolo, Dkron utilizza il protocollo di consenso Raft e un livello di appartenenza basato sul gossip in modo che i job continuino a funzionare anche quando i singoli nodi falliscono, eliminando il singolo punto di guasto che affligge i crontab classici.

L'auto-hosting di Dkron sul tuo VPS mantiene pianificazioni, cronologia di esecuzione e payload dei job sotto il tuo controllo, esponendo al contempo un'interfaccia utente web integrata, un'API REST ed esecutori HTTP/shell per l'esecuzione di script, webhook e comandi esterni. Il motore di archiviazione incluso elimina la necessitÃ  di qualsiasi database esterno, rendendo il deployment un singolo container con un volume di dati persistente per lo stato Raft e la cronologia dei job.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Dkron

Schedulazione tollerante ai guasti

Il consenso basato su Raft mantiene i tuoi cron job in esecuzione attraverso guasti dei nodi, riavvii e problemi di rete senza intervento manuale.

Interfaccia utente web integrata

Gestisci i lavori, controlla la cronologia di esecuzione e avvia le esecuzioni da un'interfaccia browser pulita senza scrivere file crontab a mano.

REST API e webhooks

Crea, aggiorna e attiva i job in modo programmatico da pipeline CI, script o sistemi esterni tramite un'API HTTP versionata.

Esecutori collegabili

Esegui comandi shell, richieste HTTP, chiamate gRPC o messaggi NATS come processi pianificati utilizzando i plugin esecutori integrati.

Motore di storage nativo

L'archiviazione basata su BoltDB viene fornita con il binario, eliminando la necessitÃ  di database esterni come etcd, Consul o PostgreSQL.

Architettura predisposta per cluster

Inizia come un singolo nodo e scala orizzontalmente unendo server e agent aggiuntivi man mano che il tuo carico di lavoro cresce.

PerchÃ© eseguire Dkron su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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