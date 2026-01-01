Distribuisci Whishper con installazione in un clic.
Suite di trascrizione audio e sottotitolazione auto-ospitata che esegue Whisper, la traduzione e la modifica interamente sul tuo server.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Whishper
Whishper Ã¨ una suite open source per la trascrizione e la sottotitolazione che esegue OpenAI Whisper localmente per una trascrizione vocale ad alta precisione (speech-to-text) senza inviare l'audio a servizi di terze parti. Carica file multimediali, incolla qualsiasi URL supportato da yt-dlp, e Whishper gestisce trascrizione, traduzione ed editing dei sottotitoli in un unico posto â€” tutto tramite un'interfaccia web raffinata.
L'auto-hosting di Whishper mantiene le registrazioni sensibili â€” interviste, riunioni, lezioni, chiamate dei clienti â€” interamente sulla tua infrastruttura. Il motore LibreTranslate incluso aggiunge la traduzione automatica offline in decine di lingue, e l'editor di sottotitoli integrato ti permette di regolare finemente la tempistica, dividere i segmenti ed esportare in SRT, VTT, TXT o JSON senza uscire dal browser.
FunzionalitÃ principali di Whishper
Locale trascrizione Whisper
Alimentato da FasterWhisper, trascrivi audio e video sul tuo hardware senza chiamate API esterne o costi al minuto.
URL e acquisizione di file
Trascina un file direttamente o incolla qualsiasi URL supportato da yt-dlp â€” YouTube, podcast, link diretti â€” e Whishper lo recupera e lo trascrive.
Traduzione offline
Il motore LibreTranslate integrato traduce le trascrizioni in decine di lingue senza inviare il testo a un'API di traduzione commerciale.
Editor di sottotitoli integrato
Modifica la tempistica, dividi o inserisci segmenti e guarda gli avvisi CPS in tempo reale mentre il lettore evidenzia la riga attiva durante la riproduzione audio.
Molteplici formati di esportazione
Scarica le trascrizioni completate come SRT, VTT, TXT o JSON, oppure copia il testo grezzo direttamente negli appunti.
Profili CPU e GPU
Funziona su istanze CPU standard fin da subito e supporta l'accelerazione GPU NVIDIA per una trascrizione significativamente piÃ¹ veloce su hardware compatibile.
PerchÃ© eseguire Whishper su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .