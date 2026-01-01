KitchenOwl Ã¨ un'app open-source self-hosted per la lista della spesa, le ricette e la pianificazione dei pasti per le famiglie. Il backend Flask si abbina a un'interfaccia utente web e mobile Flutter per mantenere liste della spesa, inventario della dispensa e ricette salvate sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi di ogni membro della famiglia â€” telefoni al supermercato, tablet in cucina, laptop ovunque.

Ospitare KitchenOwl sul tuo VPS mantiene le abitudini di acquisto, le raccolte di ricette e le routine domestiche all'interno di un'infrastruttura che controlli, anzichÃ© un SaaS gratuito che monetizza i dati di acquisto dei consumatori. L'implementazione a contenitore singolo viene fornita con SQLite per un basso consumo di risorse, supporta famiglie e ricette illimitate e si integra con le app mobili su iOS e Android per la modifica della lista in negozio.