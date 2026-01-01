Distribuisci KitchenOwl con installazione in un click.
Lista della spesa condivisa auto-ospitata, gestore di ricette e pianificatore di pasti che mantiene tutta la famiglia sincronizzata da qualsiasi dispositivo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con KitchenOwl
KitchenOwl Ã¨ un'app open-source self-hosted per la lista della spesa, le ricette e la pianificazione dei pasti per le famiglie. Il backend Flask si abbina a un'interfaccia utente web e mobile Flutter per mantenere liste della spesa, inventario della dispensa e ricette salvate sincronizzati in tempo reale su tutti i dispositivi di ogni membro della famiglia â€” telefoni al supermercato, tablet in cucina, laptop ovunque.
Ospitare KitchenOwl sul tuo VPS mantiene le abitudini di acquisto, le raccolte di ricette e le routine domestiche all'interno di un'infrastruttura che controlli, anzichÃ© un SaaS gratuito che monetizza i dati di acquisto dei consumatori. L'implementazione a contenitore singolo viene fornita con SQLite per un basso consumo di risorse, supporta famiglie e ricette illimitate e si integra con le app mobili su iOS e Android per la modifica della lista in negozio.
FunzionalitÃ principali di KitchenOwl
Liste della spesa condivise
Liste della spesa sincronizzate in tempo reale su telefoni, tablet e laptop, in modo che tutti vedano la stessa lista durante gli acquisti o la pianificazione.
Ricette e pianificazione dei pasti
Salva ricette (o importale da URL), pianifica i pasti su un calendario e genera automaticamente una lista della spesa dalle ricette selezionate.
Tracciamento della dispensa
Tieni traccia degli articoli giÃ disponibili in modo che la pianificazione dei pasti possa sottrarli dalla lista della spesa generata ed evitare acquisti duplicati.
Nuclei familiari multipli
Gestisci nuclei familiari separati su una singola istanza, ognuno con liste, ricette e membri separati per case condivise o famiglie allargate.
App iOS e Android
Le app mobili native si connettono alla tua istanza auto-ospitata per aggiornamenti rapidi delle liste, acquisti offline e l'inserimento di articoli tramite codice a barre.
Suggerimenti intelligenti
I suggerimenti di articoli e l'ordinamento basato sui corridoi velocizzano la creazione di liste imparando gli articoli che la tua famiglia tende ad acquistare insieme.
PerchÃ© eseguire KitchenOwl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .