Distribuisci ThingsBoard con installazione in un click.
Piattaforma IoT open-source per la gestione dei dispositivi, la raccolta di telemetria in tempo reale e la visualizzazione di dashboard personalizzate.
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Cosa puoi costruire con ThingsBoard
ThingsBoard Ã¨ una piattaforma IoT open-source che gestisce l'intero ciclo di vita delle implementazioni di dispositivi connessi â€” dal provisioning dei dispositivi e la gestione delle credenziali fino all'acquisizione di telemetria in tempo reale, all'elaborazione di eventi complessi e alla visualizzazione personalizzata di dashboard. Supporta i protocolli MQTT, HTTP e CoAP in modo nativo, rendendola compatibile con praticamente qualsiasi microcontrollore, sensore industriale o gateway.
L'auto-hosting di ThingsBoard sul tuo VPS significa che i dati dei tuoi dispositivi non lasciano mai la tua infrastruttura â€” fondamentale per le implementazioni industriali, mediche e di smart building soggette a requisiti di sovranitÃ dei dati. Con il supporto multi-tenant, una singola istanza di ThingsBoard puÃ² servire ambienti isolati per diversi team, clienti o progetti.
FunzionalitÃ principali di ThingsBoard
Dashboard in tempo reale
Crea dashboard personalizzate con decine di tipi di widget â€” grafici, indicatori, mappe e tabelle â€” che si aggiornano in tempo reale mentre i dispositivi inviano telemetria.
Motore di Regole Visivo
Elabora i dati del dispositivo con un editor di catene di regole drag-and-drop che attiva allarmi, trasforma i payload e inoltra eventi a sistemi esterni.
ConnettivitÃ del dispositivo MQTT
Collega sensori e microcontrollori tramite MQTT, HTTP o CoAP utilizzando token di accesso per dispositivo, senza la necessitÃ di un broker aggiuntivo.
Gestione della flotta di dispositivi
Organizza i dispositivi in gruppi, assegna attributi condivisi, gestisci gli aggiornamenti del firmware e monitora lo stato dei dispositivi su tutta la tua flotta.
Supporto per piÃ¹ tenant
Crea account tenant isolati con i propri dispositivi, dashboard e ruoli utente â€” ideale per le aziende di prodotti che gestiscono le implementazioni dei clienti.
Allarmi e Notifiche
Definisci allarmi basati su soglie o regole che inviano notifiche via email, webhook o piattaforma quando le condizioni del dispositivo sono soddisfatte.
PerchÃ© eseguire ThingsBoard su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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