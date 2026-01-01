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Piattaforma IoT open-source per la gestione dei dispositivi, la raccolta di telemetria in tempo reale e la visualizzazione di dashboard personalizzate.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ThingsBoard

ThingsBoard Ã¨ una piattaforma IoT open-source che gestisce l'intero ciclo di vita delle implementazioni di dispositivi connessi â€” dal provisioning dei dispositivi e la gestione delle credenziali fino all'acquisizione di telemetria in tempo reale, all'elaborazione di eventi complessi e alla visualizzazione personalizzata di dashboard. Supporta i protocolli MQTT, HTTP e CoAP in modo nativo, rendendola compatibile con praticamente qualsiasi microcontrollore, sensore industriale o gateway.

L'auto-hosting di ThingsBoard sul tuo VPS significa che i dati dei tuoi dispositivi non lasciano mai la tua infrastruttura â€” fondamentale per le implementazioni industriali, mediche e di smart building soggette a requisiti di sovranitÃ  dei dati. Con il supporto multi-tenant, una singola istanza di ThingsBoard puÃ² servire ambienti isolati per diversi team, clienti o progetti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di ThingsBoard

Dashboard in tempo reale

Crea dashboard personalizzate con decine di tipi di widget â€” grafici, indicatori, mappe e tabelle â€” che si aggiornano in tempo reale mentre i dispositivi inviano telemetria.

Motore di Regole Visivo

Elabora i dati del dispositivo con un editor di catene di regole drag-and-drop che attiva allarmi, trasforma i payload e inoltra eventi a sistemi esterni.

ConnettivitÃ  del dispositivo MQTT

Collega sensori e microcontrollori tramite MQTT, HTTP o CoAP utilizzando token di accesso per dispositivo, senza la necessitÃ  di un broker aggiuntivo.

Gestione della flotta di dispositivi

Organizza i dispositivi in gruppi, assegna attributi condivisi, gestisci gli aggiornamenti del firmware e monitora lo stato dei dispositivi su tutta la tua flotta.

Supporto per piÃ¹ tenant

Crea account tenant isolati con i propri dispositivi, dashboard e ruoli utente â€” ideale per le aziende di prodotti che gestiscono le implementazioni dei clienti.

Allarmi e Notifiche

Definisci allarmi basati su soglie o regole che inviano notifiche via email, webhook o piattaforma quando le condizioni del dispositivo sono soddisfatte.

PerchÃ© eseguire ThingsBoard su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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