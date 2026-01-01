Distribuisci Vvveb CMS con installazione in un click.
CMS drag e drop per la creazione di siti web, blog e negozi ecommerce visivamente senza scrivere codice.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Vvveb CMS
Vvveb Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti open-source con un page builder visuale drag-and-drop integrato. Ti permette di progettare e pubblicare siti web professionali, blog e negozi online trascinando i componenti sulla tela e personalizzandoli visivamente â€” senza scrivere codice.
L'auto-hosting di Vvveb su un VPS ti dÃ il pieno controllo sulla tua infrastruttura e sui tuoi dati del sito web senza costi mensili di SaaS. La libreria di componenti copre layout, testo, media, moduli ed elementi e-commerce, mentre il backend fornisce la gestione multi-pagina, il caricamento dei media e la personalizzazione del tema.
FunzionalitÃ principali di Vvveb CMS
Builder di pagine visuali
Crea pagine trascinando e rilasciando componenti su una tela interattiva con feedback visivo istantaneo e modifica in linea.
E-commerce pronto
Crea cataloghi di prodotti, carrelli della spesa e flussi di checkout con componenti e template ecommerce integrati.
Gestione blog
Crea e gestisci articoli del blog con categorie, tag e profili autore utilizzando gli strumenti di gestione dei contenuti integrati.
Personalizzazione del tema
Personalizza colori, font e layout a livello globale tramite l'editor del tema senza toccare direttamente i file CSS o del template.
Pubblicazione senza codice
Pubblica nuove pagine e aggiorna i contenuti visivamente senza il coinvolgimento di uno sviluppatore, mantenendo gli aggiornamenti del sito veloci e indipendenti.
PerchÃ© eseguire Vvveb CMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .