Drupal Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti maturo e di livello enterprise, di cui si fidano governi, universitÃ , aziende mediatiche e organizzazioni Fortune 500 in tutto il mondo. La sua architettura modulare e l'ampio ecosistema di oltre 50.000 moduli contribuiti consentono ai team di costruire qualsiasi cosa, da un semplice sito editoriale a una complessa piattaforma digitale multi-sito senza toccare una riga di codice personalizzato.

Le capacitÃ CMS headless di Drupal, il robusto livello API e il sistema di permessi granulare lo rendono una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire i contenuti su piÃ¹ canali â€” web, mobile e oltre â€” mantenendo al contempo rigorosi flussi di lavoro editoriali e requisiti di conformitÃ . Questa implementazione abbina Drupal a un backend PostgreSQL per un'affidabilitÃ e prestazioni di livello produttivo.