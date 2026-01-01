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CMS open source di livello enterprise che alimenta milioni di siti web in tutto il mondo, dai blog personali ai portali governativi su larga scala.
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Cosa puoi costruire con Drupal
Drupal Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti maturo e di livello enterprise, di cui si fidano governi, universitÃ , aziende mediatiche e organizzazioni Fortune 500 in tutto il mondo. La sua architettura modulare e l'ampio ecosistema di oltre 50.000 moduli contribuiti consentono ai team di costruire qualsiasi cosa, da un semplice sito editoriale a una complessa piattaforma digitale multi-sito senza toccare una riga di codice personalizzato.
Le capacitÃ CMS headless di Drupal, il robusto livello API e il sistema di permessi granulare lo rendono una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire i contenuti su piÃ¹ canali â€” web, mobile e oltre â€” mantenendo al contempo rigorosi flussi di lavoro editoriali e requisiti di conformitÃ . Questa implementazione abbina Drupal a un backend PostgreSQL per un'affidabilitÃ e prestazioni di livello produttivo.
FunzionalitÃ principali di Drupal
Modellazione flessibile del contenuto
Definisci tipi di contenuto e campi personalizzati per adattarsi esattamente al tuo flusso di lavoro editoriale, senza essere vincolato da una struttura di dati fissa.
Headless CMS e REST API
Esporre i contenuti tramite un'interfaccia RESTful o JSON:API in modo che i team di front-end possano creare esperienze personalizzate in qualsiasi framework.
Ruoli e permessi granulari
Controlla esattamente cosa ogni ruolo utente puÃ² creare, modificare, pubblicare o eliminare nell'intera gerarchia del sito.
Supporto multilingue
La traduzione integrata e la gestione delle lingue ti permette di pubblicare contenuti in decine di lingue da una singola installazione.
Vasto ecosistema di moduli
Oltre 50.000 moduli contribuiti estendono Drupal con e-commerce, SEO, gestione dei media e integrazioni di servizi di terze parti.
PerchÃ© eseguire Drupal su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .