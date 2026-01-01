Distribuisci Metabase con installazione in un click.
Piattaforma di business intelligence open-source che consente a qualsiasi membro del team di esplorare i dati e creare dashboard senza SQL.
Scegli un piano VPS per Metabase
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con Metabase
Metabase Ã¨ una piattaforma di business intelligence open source leader, di cui si fidano oltre 40.000 aziende in tutto il mondo. Il suo intuitivo query builder consente ai membri del team non tecnici di esplorare i dati e creare dashboard interattive senza scrivere SQL, mentre gli utenti esperti possono accedere direttamente alle query native. Si connette a oltre 20 database, inclusi PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery e Snowflake, e supporta report automatici via email e Slack.
Distribuire Metabase sul tuo VPS mantiene i dati aziendali sensibili all'interno del tuo ambiente, elimina i prezzi SaaS per utente e fornisce risorse dedicate per query complesse e grandi set di dati che rallentano i servizi di analisi cloud condivisi.
FunzionalitÃ principali di Metabase
No-SQL Query Builder
Chiunque nel team puÃ² esplorare i dati e creare grafici tramite un'interfaccia visiva senza imparare la sintassi SQL.
Oltre 20 Connettori Database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake e altro ancora tramite una procedura guidata di configurazione.
Dashboard interattivi
Combina grafici, metriche e filtri in dashboard condivisibili che si aggiornano automaticamente con nuovi dati.
Report automatizzato
Pianifica la consegna dei report via email o Slack in modo che gli stakeholder abbiano sempre insight aggiornati senza dover effettuare l'accesso.
Incorporamento e condivisione
Incorpora dashboard in strumenti esterni o condividi link pubblici per analisi rivolte ai clienti senza esporre dati grezzi.
PerchÃ© eseguire Metabase su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Posizione del server consigliata:
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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