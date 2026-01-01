Mastodon Ã¨ il principale social network federato open-source â€” il progetto piÃ¹ grande nel fediverso ActivityPub, con migliaia di istanze gestite in modo indipendente e decine di milioni di utenti in tutto il mondo. Ha l'aspetto e la sensazione di una familiare piattaforma di microblogging, ma ogni server Ã¨ di proprietÃ , moderato e gestito da qualcuno di diverso, e gli utenti su qualsiasi server possono seguire e conversare con gli utenti su qualsiasi altro server.

Gestire la tua istanza Mastodon su un VPS ti offre una casa permanente nel fediverso â€” una che controlli completamente. Decidi tu le regole, scegli chi puÃ² iscriversi, decidi chi si federa con chi, e possiedi i dati, senza pubblicitÃ , senza una timeline algoritmica e senza una piattaforma di terze parti che possa cambiare i termini domani.