Distribuisci Mastodon con installazione in un clic.
Piattaforma di microblogging auto-ospitata e federata che si connette a una rete globale di server gestiti in modo indipendente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mastodon
Mastodon Ã¨ il principale social network federato open-source â€” il progetto piÃ¹ grande nel fediverso ActivityPub, con migliaia di istanze gestite in modo indipendente e decine di milioni di utenti in tutto il mondo. Ha l'aspetto e la sensazione di una familiare piattaforma di microblogging, ma ogni server Ã¨ di proprietÃ , moderato e gestito da qualcuno di diverso, e gli utenti su qualsiasi server possono seguire e conversare con gli utenti su qualsiasi altro server.
Gestire la tua istanza Mastodon su un VPS ti offre una casa permanente nel fediverso â€” una che controlli completamente. Decidi tu le regole, scegli chi puÃ² iscriversi, decidi chi si federa con chi, e possiedi i dati, senza pubblicitÃ , senza una timeline algoritmica e senza una piattaforma di terze parti che possa cambiare i termini domani.
FunzionalitÃ principali di Mastodon
Federazione ActivityPub
Supporta lo standard W3C ActivityPub, cosÃ¬ la tua istanza interagisce con ogni altro server Mastodon, Pleroma, Misskey e il fediverso piÃ¹ ampio.
Cronologia
I post appaiono nell'ordine in cui sono stati inviati â€” nessun ranking algoritmico, nessuna pubblicitÃ consigliata, nessun feed riorganizzato che compete per l'engagement.
Moderazione a livello di server
Le regole della community definite dal proprietario, gli avvisi sui contenuti e i blocchi a livello di istanza ti consentono di coltivare una community con il tono che desideri.
Compositore di post avanzato
Fino a 500 caratteri per post (configurabile), sondaggi, allegati multimediali, avvisi sui contenuti, testo alternativo e visibilitÃ personalizzabile per post.
API aperte e clienti
API REST e di streaming consolidate alimentano un vasto ecosistema di client mobili e desktop, comprese le app ufficiali di Mastodon per iOS e Android.
PerchÃ© eseguire Mastodon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .