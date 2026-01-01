Distribuisci Faktory con installazione in un click.
Server di processi in background ad alte prestazioni e agnostico al linguaggio, con un'interfaccia utente web integrata per il monitoraggio e la gestione dei processi.
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Cosa puoi costruire con Faktory
Faktory Ã¨ un server di job in background autonomo che offre una potente elaborazione dei job a qualsiasi linguaggio di programmazione. Fornisce un'interfaccia semplice basata su protocollo in modo che i worker scritti in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP e altro possano tutti condividere la stessa infrastruttura di job senza essere legati a un singolo ecosistema di linguaggio.
L'auto-hosting di Faktory sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo su code di job, logica di retry e dati sulle prestazioni. La dashboard web integrata ti permette di monitorare il throughput, ispezionare i job falliti e gestire le code in tempo reale senza strumenti aggiuntivi.
FunzionalitÃ principali di Faktory
Progettazione indipendente dalla lingua
Qualsiasi linguaggio con una libreria client Faktory puÃ² accodare ed elaborare i job, rendendo facile l'integrazione tra stack poliglotta.
Pannello di controllo Web integrato
Monitora le profonditÃ delle code, il throughput dei lavori e i fallimenti tramite un'interfaccia utente (UI) intuitiva basata su browser, disponibile di serie.
Persistenza del lavoro affidabile
Le attivitÃ sono memorizzate su disco utilizzando un archivio integrato compatibile con Redis, garantendo che nessun lavoro venga perso a seguito di riavvii o guasti.
Tentativi automatici
I lavori falliti vengono riprovati automaticamente con pianificazioni di backoff configurabili, riducendo l'intervento manuale per errori transitori.
Prioritizzazione della coda
Instrada i lavori a code nominate con pesi configurabili in modo che il lavoro ad alta prioritÃ venga sempre elaborato per primo.
PerchÃ© eseguire Faktory su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .