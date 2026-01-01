Distribuisci Ryot con installazione in un click.
Tracker auto-ospitato per il consumo multimediale, le attivitÃ di fitness, i libri e le abitudini quotidiane.
Scegli un piano VPS per Ryot
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) Ã¨ una piattaforma open-source e self-hosted per tracciare i media che consumi, gli allenamenti che completi, i libri che leggi e le abitudini che costruisci. Estrae metadati da fonti come TMDB, Audible e OpenLibrary, cosÃ¬ dedichi tempo al tracciamento, non alla digitazione.
Ospitare Ryot sul tuo VPS mantiene tutti i tuoi dati personali privati â€” nessuna analisi di terze parti, nessuna pubblicitÃ e nessun rischio che un servizio venga interrotto. Possiedi ogni record dal primo giorno.
FunzionalitÃ principali di Ryot
Monitoraggio media
Registra film, serie TV, anime, manga, podcast e videogiochi con metadati automatici da TMDB, IGDB e altro ancora.
Registrazione fitness
Registra allenamenti ed esercizi con serie, ripetizioni e pesi per monitorare i tuoi progressi nel tempo.
Monitoraggio di libri e audiolibri
Monitora i progressi di lettura e ascolto con metadati estratti da OpenLibrary e Audible.
Importazione ed esportazione
Migra i dati da Goodreads, Trakt, MyAnimeList e altri tracker popolari con importatori integrati.
Accesso API
API GraphQL completa con token di accesso amministrativo per la creazione di integrazioni e automazioni personalizzate.
PerchÃ© eseguire Ryot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .