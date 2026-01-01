Distribuisci Mbin con 1 click.
Aggregatore di link federato auto-ospitato e piattaforma di discussione basati su ActivityPub â€” un fork di Kbin guidato dalla comunitÃ .
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mbin
Mbin Ã¨ un aggregatore di contenuti federato e open-source che combina la condivisione di link, discussioni a thread, votazioni e microblogging su un'unica piattaforma. Essendo un fork di Kbin mantenuto dalla comunitÃ , parla ActivityPub nativamente, quindi la tua istanza interagisce con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e il fediverso piÃ¹ ampio senza ponti o infrastrutture aggiuntive.
Eseguire Mbin sul tuo VPS ti offre un angolo autogovernato del fediverso dove stabilisci le regole, moderi le riviste e conservi ogni post e voto in un database di tua proprietÃ . Non c'Ã¨ un'azienda centrale, nessuna pubblicitÃ , nessun feed algoritmico che rimescola le timeline e nessun termine della piattaforma che possa cambiare senza preavviso.
FunzionalitÃ principali di Mbin
Federazione ActivityPub
Il supporto nativo ActivityPub connette la tua istanza con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e ogni altro server fediverse compatibile.
Riviste e discussioni
Organizza i contenuti in riviste tematiche con commenti a thread in stile Reddit, votazione e un'esperienza familiare di aggregatore di link.
Microblogging integrato
Pubblica brevi aggiornamenti accanto a discussioni approfondite e fai in modo che entrambi raggiungano lo stesso pubblico federato da un unico account.
Controlli di moderazione e federazione
Moderatori di rivista, strumenti di amministrazione a livello di istanza e liste di autorizzazione o blocco della federazione ti permettono di modellare la comunitÃ che desideri ospitare.
OAuth e REST API
Un server OAuth 2.0 di prima classe e un'API REST documentata potenziano client mobili di terze parti, bot e integrazioni.
Open source e guidato dalla community
Con licenza AGPL e mantenuto da una comunitÃ attiva di contributori dopo il fork da Kbin â€” nessuna dipendenza da un singolo fornitore.
PerchÃ© eseguire Mbin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .