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Aggregatore di link federato auto-ospitato e piattaforma di discussione basati su ActivityPub â€” un fork di Kbin guidato dalla comunitÃ .

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KVM 4
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8 vCPU Core
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Mbin

Mbin Ã¨ un aggregatore di contenuti federato e open-source che combina la condivisione di link, discussioni a thread, votazioni e microblogging su un'unica piattaforma. Essendo un fork di Kbin mantenuto dalla comunitÃ , parla ActivityPub nativamente, quindi la tua istanza interagisce con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e il fediverso piÃ¹ ampio senza ponti o infrastrutture aggiuntive.

Eseguire Mbin sul tuo VPS ti offre un angolo autogovernato del fediverso dove stabilisci le regole, moderi le riviste e conservi ogni post e voto in un database di tua proprietÃ . Non c'Ã¨ un'azienda centrale, nessuna pubblicitÃ , nessun feed algoritmico che rimescola le timeline e nessun termine della piattaforma che possa cambiare senza preavviso.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Mbin

Federazione ActivityPub

Il supporto nativo ActivityPub connette la tua istanza con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e ogni altro server fediverse compatibile.

Riviste e discussioni

Organizza i contenuti in riviste tematiche con commenti a thread in stile Reddit, votazione e un'esperienza familiare di aggregatore di link.

Microblogging integrato

Pubblica brevi aggiornamenti accanto a discussioni approfondite e fai in modo che entrambi raggiungano lo stesso pubblico federato da un unico account.

Controlli di moderazione e federazione

Moderatori di rivista, strumenti di amministrazione a livello di istanza e liste di autorizzazione o blocco della federazione ti permettono di modellare la comunitÃ  che desideri ospitare.

OAuth e REST API

Un server OAuth 2.0 di prima classe e un'API REST documentata potenziano client mobili di terze parti, bot e integrazioni.

Open source e guidato dalla community

Con licenza AGPL e mantenuto da una comunitÃ  attiva di contributori dopo il fork da Kbin â€” nessuna dipendenza da un singolo fornitore.

PerchÃ© eseguire Mbin su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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