Mbin Ã¨ un aggregatore di contenuti federato e open-source che combina la condivisione di link, discussioni a thread, votazioni e microblogging su un'unica piattaforma. Essendo un fork di Kbin mantenuto dalla comunitÃ , parla ActivityPub nativamente, quindi la tua istanza interagisce con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e il fediverso piÃ¹ ampio senza ponti o infrastrutture aggiuntive.

Eseguire Mbin sul tuo VPS ti offre un angolo autogovernato del fediverso dove stabilisci le regole, moderi le riviste e conservi ogni post e voto in un database di tua proprietÃ . Non c'Ã¨ un'azienda centrale, nessuna pubblicitÃ , nessun feed algoritmico che rimescola le timeline e nessun termine della piattaforma che possa cambiare senza preavviso.