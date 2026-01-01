Movary Ã¨ un'applicazione web gratuita e open-source creata specificamente per gli appassionati di cinema che desiderano la piena proprietÃ della loro cronologia di visualizzazione. Recupera i metadati da The Movie Database e IMDb, traccia ogni riproduzione con timestamp e valutazioni, e mostra statistiche approfondite su attori, registi, generi, lingue e decenni che plasmano i tuoi gusti.

L'auto-hosting di Movary su un VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione privata e portatile, con importazioni da Trakt, Letterboxd e Netflix, oltre allo scrobbling automatico da Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. A differenza dei tracker commerciali, non c'Ã¨ targeting pubblicitario, nessun prezzo per utente, e i tuoi dati di visualizzazione non lasciano mai il tuo server.