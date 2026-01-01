Distribuisci Movary con un click.
Tracciatore della cronologia di visione dei film auto-ospitato con scrobbling da Plex, Jellyfin, Emby e Trakt e statistiche dettagliate.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Movary
Movary Ã¨ un'applicazione web gratuita e open-source creata specificamente per gli appassionati di cinema che desiderano la piena proprietÃ della loro cronologia di visualizzazione. Recupera i metadati da The Movie Database e IMDb, traccia ogni riproduzione con timestamp e valutazioni, e mostra statistiche approfondite su attori, registi, generi, lingue e decenni che plasmano i tuoi gusti.
L'auto-hosting di Movary su un VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione privata e portatile, con importazioni da Trakt, Letterboxd e Netflix, oltre allo scrobbling automatico da Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. A differenza dei tracker commerciali, non c'Ã¨ targeting pubblicitario, nessun prezzo per utente, e i tuoi dati di visualizzazione non lasciano mai il tuo server.
FunzionalitÃ principali di Movary
Plex e Jellyfin scrobbling
Registra automaticamente ogni film guardato su Plex, Jellyfin, Emby o Kodi senza contrassegnare manualmente le riproduzioni.
Statistiche di visualizzazione dettagliate
Vedi i tuoi migliori attori, registi, generi, lingue e decenni con grafici che visualizzano come il tuo gusto si evolve nel tempo.
Importazione da Trakt e Letterboxd
Importa la cronologia di visione esistente da Trakt, Letterboxd o Netflix fin dal primo giorno, invece di iniziare da zero.
Valutazioni e note personali
Valuta ogni film con punteggi personali e note per ricostruire il quadro dei film che hai giÃ visto.
App web installabile
Installa Movary come un'app web progressiva su telefoni e desktop per un'esperienza nativa senza un app store.
Supporto multi-utente
Condividi un server con amici o familiari mantenendo ogni profilo, con la propria watchlist, valutazioni e statistiche, completamente isolato.
PerchÃ© eseguire Movary su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .