Distribuisci molte note con installazione in un click.
App per prendere appunti Markdown open source con vault, ricerca full-text e collaborazione multiutente.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Many Notes
Many Notes Ã¨ un'applicazione di note-taking Markdown self-hosted che ti permette di organizzare i tuoi pensieri in vault â€” contenitori flessibili che mantengono i file correlati insieme o separati, a seconda di come preferisci lavorare. Le note sono archiviate sia in un database che sul filesystem, offrendoti piena proprietÃ e portabilitÃ dei tuoi contenuti senza vincoli a formati proprietari.
Oltre al note-taking di base, Many Notes supporta piÃ¹ utenti con autenticazione, la condivisione dei vault per la collaborazione in team, il broadcasting in tempo reale, i backlink e i tag per collegare le note correlate, e una ricerca full-text veloce basata su Typesense. L'accesso OAuth tramite GitHub, Google, GitLab e altri provider rende la gestione degli accessi flessibile sia per gli individui che per i team.
FunzionalitÃ principali di Many Notes
Organizzazione della cassaforte
Raggruppa le note in vault separati o tieni tutto in uno solo â€” ogni vault Ã¨ una directory portatile che ti dÃ il pieno controllo sulla struttura dei tuoi file.
Ricerca full-text
La ricerca veloce e tollerante agli errori di battitura, alimentata da Typesense, ti permette di trovare istantaneamente qualsiasi nota in tutti i tuoi vault.
Collaborazione multi-utente
Invita altri utenti registrati ad accedere ai tuoi vault e a collaborare sulle note in tempo reale con interfacce che si aggiornano in tempo reale.
Supporto per l'accesso OAuth
Autenticazione con GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack e altri provider OAuth per una gestione degli accessi flessibile e senza password.
Ricco editor Markdown
Editor avanzato con salvataggio automatico, template, backlink, tag ed esportazione in PDF mantiene il tuo flusso di lavoro di scrittura ininterrotto.
App web progressiva
Installa Many Notes come PWA per un'esperienza simile a quella di un'app nativa su desktop e mobile, inclusa la navigazione offline.
PerchÃ© eseguire Many Notes su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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