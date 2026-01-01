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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Many Notes

Many Notes Ã¨ un'applicazione di note-taking Markdown self-hosted che ti permette di organizzare i tuoi pensieri in vault â€” contenitori flessibili che mantengono i file correlati insieme o separati, a seconda di come preferisci lavorare. Le note sono archiviate sia in un database che sul filesystem, offrendoti piena proprietÃ  e portabilitÃ  dei tuoi contenuti senza vincoli a formati proprietari.

Oltre al note-taking di base, Many Notes supporta piÃ¹ utenti con autenticazione, la condivisione dei vault per la collaborazione in team, il broadcasting in tempo reale, i backlink e i tag per collegare le note correlate, e una ricerca full-text veloce basata su Typesense. L'accesso OAuth tramite GitHub, Google, GitLab e altri provider rende la gestione degli accessi flessibile sia per gli individui che per i team.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Many Notes

Organizzazione della cassaforte

Raggruppa le note in vault separati o tieni tutto in uno solo â€” ogni vault Ã¨ una directory portatile che ti dÃ  il pieno controllo sulla struttura dei tuoi file.

Ricerca full-text

La ricerca veloce e tollerante agli errori di battitura, alimentata da Typesense, ti permette di trovare istantaneamente qualsiasi nota in tutti i tuoi vault.

Collaborazione multi-utente

Invita altri utenti registrati ad accedere ai tuoi vault e a collaborare sulle note in tempo reale con interfacce che si aggiornano in tempo reale.

Supporto per l'accesso OAuth

Autenticazione con GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack e altri provider OAuth per una gestione degli accessi flessibile e senza password.

Ricco editor Markdown

Editor avanzato con salvataggio automatico, template, backlink, tag ed esportazione in PDF mantiene il tuo flusso di lavoro di scrittura ininterrotto.

App web progressiva

Installa Many Notes come PWA per un'esperienza simile a quella di un'app nativa su desktop e mobile, inclusa la navigazione offline.

PerchÃ© eseguire Many Notes su Hostinger

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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