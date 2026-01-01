Many Notes Ã¨ un'applicazione di note-taking Markdown self-hosted che ti permette di organizzare i tuoi pensieri in vault â€” contenitori flessibili che mantengono i file correlati insieme o separati, a seconda di come preferisci lavorare. Le note sono archiviate sia in un database che sul filesystem, offrendoti piena proprietÃ e portabilitÃ dei tuoi contenuti senza vincoli a formati proprietari.

Oltre al note-taking di base, Many Notes supporta piÃ¹ utenti con autenticazione, la condivisione dei vault per la collaborazione in team, il broadcasting in tempo reale, i backlink e i tag per collegare le note correlate, e una ricerca full-text veloce basata su Typesense. L'accesso OAuth tramite GitHub, Google, GitLab e altri provider rende la gestione degli accessi flessibile sia per gli individui che per i team.