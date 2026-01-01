Distribuisci Black Candy con installazione in un click.
Server di streaming musicale auto-ospitato con un web player pulito e app mobili ufficiali per la tua collezione musicale personale.
Scegli un piano VPS per Black Candy
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Black Candy
Black Candy è un server di streaming musicale open source e self-hosted che trasforma la tua collezione audio personale in un servizio di streaming privato accessibile da qualsiasi browser o dalle sue app mobili ufficiali. Scansiona la tua libreria, legge metadati e copertine degli album, e presenta tutto tramite un lettore web pulito e reattivo con playlist, ricerca e account multi-utente.
A differenza delle piattaforme di streaming commerciali, Black Candy mantiene ogni traccia, playlist e abitudine di ascolto su un'infrastruttura di tua proprietà. Non ci sono costi di abbonamento, nessun catalogo che cambia senza preavviso e nessuna compressione dei tuoi file di alta qualità — solo la tua musica, riprodotta in streaming a piena fedeltà dal tuo VPS a ogni dispositivo che utilizzi.
Funzionalità principali di Black Candy
Streaming Musicale Personale
Riproduci in streaming la tua collezione da qualsiasi browser o dalle app mobili ufficiali, con copertine degli album complete, metadati e ricerca.
Account Multi-utenti
Dai a ogni ascoltatore il proprio login, le playlist e la cronologia di ascolto, condividendo un'unica libreria su un unico server.
Transcodifica al volo
Converte automaticamente l'audio a un bitrate riproducibile in streaming in modo che la riproduzione rimanga fluida su connessioni lente o mobili senza alterare gli originali.
Playlist e Ricerca
Crea playlist manuali o smart e trova istantaneamente qualsiasi artista, album o brano con una ricerca full-text veloce.
Piena Proprietà dei Dati
La tua musica, le tue playlist e i tuoi dati di ascolto rimangono sul tuo VPS — nessun abbonamento, nessun tracciamento e nessun catalogo che scompare.
Perché eseguire Black Candy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.