Black Candy è un server di streaming musicale open source e self-hosted che trasforma la tua collezione audio personale in un servizio di streaming privato accessibile da qualsiasi browser o dalle sue app mobili ufficiali. Scansiona la tua libreria, legge metadati e copertine degli album, e presenta tutto tramite un lettore web pulito e reattivo con playlist, ricerca e account multi-utente.

A differenza delle piattaforme di streaming commerciali, Black Candy mantiene ogni traccia, playlist e abitudine di ascolto su un'infrastruttura di tua proprietà. Non ci sono costi di abbonamento, nessun catalogo che cambia senza preavviso e nessuna compressione dei tuoi file di alta qualità — solo la tua musica, riprodotta in streaming a piena fedeltà dal tuo VPS a ogni dispositivo che utilizzi.