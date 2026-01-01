Installa Inngest con un click.
Piattaforma di orchestrazione del workflow per l'esecuzione di funzioni in background affidabili, processi pianificati e workflow AI.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Inngest
Inngest Ã¨ un motore di orchestrazione di workflow open-source che ti permette di scrivere funzioni in background affidabili, workflow basati su eventi e processi pianificati direttamente nel codice della tua applicazione. Gestisce automaticamente i tentativi, la concorrenza, la limitazione della velocitÃ (throttling) e la logica delle funzioni a passi, mantenendo il codice della tua applicazione focalizzato sulla logica di business piuttosto che sulle preoccupazioni infrastrutturali.
L'auto-hosting di Inngest sul tuo VPS ti offre il pieno controllo su esecuzione, dati e configurazione. Viene fornito con persistenza SQLite integrata e una coda in memoria pronta all'uso, cosÃ¬ puoi eseguire la piattaforma completa senza la necessitÃ di database esterni o servizi di message broker.
FunzionalitÃ principali di Inngest
Lavori in background affidabili
Esegui attivitÃ in background con tentativi automatici, backoff esponenziale e gestione degli errori integrata â€” nessuna infrastruttura aggiuntiva richiesta.
Flussi di lavoro di Step Function
Componi flussi di lavoro a piÃ¹ passaggi in cui ogni passaggio viene riprovato e memorizzato nella cache individualmente, rendendo l'orchestrazione complessa resiliente ai guasti transitori.
Esecuzione basata sugli eventi
Attiva le funzioni dagli eventi dell'applicazione con una semplice chiave evento, abilitando architetture disaccoppiate e reattive tra i servizi.
Supporto del flusso di lavoro AI
Orchestra pipeline AI a lunga esecuzione con supporto integrato per limiti di concorrenza, limitazione della frequenza e checkpointing a livello di fase.
Dev Server integrato
Sviluppa e testa i flussi di lavoro in locale con un'interfaccia utente completa di funzionalitÃ che mostra la cronologia degli eventi, le esecuzioni delle funzioni e le tracce dei passaggi in tempo reale.
PerchÃ© eseguire Inngest su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .