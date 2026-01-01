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Alternativa a WeTransfer self-hosted per la condivisione di file di qualsiasi dimensione tramite link sicuri e a tempo limitato, con protezione tramite password e senza archiviazione di terze parti.

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8GB di RAM
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8 vCPU Core
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Pingvin Share

Pingvin Share Ã¨ una piattaforma di condivisione file moderna e self-hosted che ti offre un'alternativa rispettosa della privacy a WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Condividi file di qualsiasi dimensione tramite link sicuri e a tempo limitato con date di scadenza configurabili, limiti di visitatori e protezione tramite password â€” il tutto senza caricare su server di terze parti.

L'hosting self-hosted sul tuo VPS significa nessun limite di dimensione dei file imposto dai livelli di abbonamento, nessun rischio che i contenuti vengano scansionati o eliminati e piena conformitÃ  con i requisiti di residenza dei dati. I link di condivisione inversa consentono ad altri di caricare direttamente a te, e l'integrazione OIDC e LDAP supporta i flussi di lavoro di autenticazione aziendale fin da subito.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Pingvin Share

Nessun limite di dimensione

Condividi file di qualsiasi dimensione, limitato solo dallo spazio su disco del tuo VPS, senza limiti di trasferimento per file o mensili.

Link sicuri a tempo limitato

Imposta date di scadenza e limiti di visitatori per ogni condivisione, in modo che i link smettano automaticamente di funzionare una volta soddisfatte le condizioni da te scelte.

Protezione password

Proteggi le condivisioni sensibili con una password in modo che solo i destinatari previsti possano accedere ai file scaricati.

Azioni inverse

Genera link di caricamento che permettono ad altri di inviarti file direttamente senza richiedere un account o esporre il tuo spazio di archiviazione.

Autenticazione Impresa

L'integrazione OIDC e LDAP consente alle organizzazioni di utilizzare i provider di identitÃ  esistenti per la gestione centralizzata degli accessi.

PerchÃ© eseguire Pingvin Share su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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