Distribuisci Pingvin Share con 1 click.
Alternativa a WeTransfer self-hosted per la condivisione di file di qualsiasi dimensione tramite link sicuri e a tempo limitato, con protezione tramite password e senza archiviazione di terze parti.
Scegli un piano VPS per Pingvin Share
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con Pingvin Share
Pingvin Share Ã¨ una piattaforma di condivisione file moderna e self-hosted che ti offre un'alternativa rispettosa della privacy a WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Condividi file di qualsiasi dimensione tramite link sicuri e a tempo limitato con date di scadenza configurabili, limiti di visitatori e protezione tramite password â€” il tutto senza caricare su server di terze parti.
L'hosting self-hosted sul tuo VPS significa nessun limite di dimensione dei file imposto dai livelli di abbonamento, nessun rischio che i contenuti vengano scansionati o eliminati e piena conformitÃ con i requisiti di residenza dei dati. I link di condivisione inversa consentono ad altri di caricare direttamente a te, e l'integrazione OIDC e LDAP supporta i flussi di lavoro di autenticazione aziendale fin da subito.
FunzionalitÃ principali di Pingvin Share
Nessun limite di dimensione
Condividi file di qualsiasi dimensione, limitato solo dallo spazio su disco del tuo VPS, senza limiti di trasferimento per file o mensili.
Link sicuri a tempo limitato
Imposta date di scadenza e limiti di visitatori per ogni condivisione, in modo che i link smettano automaticamente di funzionare una volta soddisfatte le condizioni da te scelte.
Protezione password
Proteggi le condivisioni sensibili con una password in modo che solo i destinatari previsti possano accedere ai file scaricati.
Azioni inverse
Genera link di caricamento che permettono ad altri di inviarti file direttamente senza richiedere un account o esporre il tuo spazio di archiviazione.
Autenticazione Impresa
L'integrazione OIDC e LDAP consente alle organizzazioni di utilizzare i provider di identitÃ esistenti per la gestione centralizzata degli accessi.
PerchÃ© eseguire Pingvin Share su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Posizione del server consigliata:
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Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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