Pingvin Share Ã¨ una piattaforma di condivisione file moderna e self-hosted che ti offre un'alternativa rispettosa della privacy a WeTransfer, Dropbox Transfer e Firefox Send. Condividi file di qualsiasi dimensione tramite link sicuri e a tempo limitato con date di scadenza configurabili, limiti di visitatori e protezione tramite password â€” il tutto senza caricare su server di terze parti.

L'hosting self-hosted sul tuo VPS significa nessun limite di dimensione dei file imposto dai livelli di abbonamento, nessun rischio che i contenuti vengano scansionati o eliminati e piena conformitÃ con i requisiti di residenza dei dati. I link di condivisione inversa consentono ad altri di caricare direttamente a te, e l'integrazione OIDC e LDAP supporta i flussi di lavoro di autenticazione aziendale fin da subito.