Gopeed è un download manager open source ad alta velocità che accelera i trasferimenti dividendo ogni file in più connessioni simultanee. Supporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e link magnetici fin da subito, e il suo sistema di estensioni ti permette di aggiungere il supporto per siti e protocolli aggiuntivi. Costruito su un motore Go con un'interfaccia web pulita, Gopeed funziona allo stesso modo ovunque ed è gestito interamente dal tuo browser.

Ospitare Gopeed sul tuo VPS significa che i download vengono eseguiti alla larghezza di banda del datacenter e terminano in background, indipendentemente dal tuo dispositivo locale o dalla connessione. I file completati vengono archiviati lato server per un recupero successivo, e mantieni il pieno controllo sulla cronologia dei download e sui dati senza fare affidamento su estensioni del browser o servizi di download commerciali.