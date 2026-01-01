Distribuisci Gopeed con 1 click.
Gestore di download multi-protocollo ad alta velocità che supporta HTTP, BitTorrent e link magnet da qualsiasi browser web.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Gopeed
Gopeed è un download manager open source ad alta velocità che accelera i trasferimenti dividendo ogni file in più connessioni simultanee. Supporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e link magnetici fin da subito, e il suo sistema di estensioni ti permette di aggiungere il supporto per siti e protocolli aggiuntivi. Costruito su un motore Go con un'interfaccia web pulita, Gopeed funziona allo stesso modo ovunque ed è gestito interamente dal tuo browser.
Ospitare Gopeed sul tuo VPS significa che i download vengono eseguiti alla larghezza di banda del datacenter e terminano in background, indipendentemente dal tuo dispositivo locale o dalla connessione. I file completati vengono archiviati lato server per un recupero successivo, e mantieni il pieno controllo sulla cronologia dei download e sui dati senza fare affidamento su estensioni del browser o servizi di download commerciali.
Funzionalità principali di Gopeed
Accelerazione multi-connessione
Divide ogni download in più connessioni parallele per utilizzare tutta la larghezza di banda disponibile e completare più velocemente.
Supporto per più protocolli
Scarica tramite HTTP, HTTPS, BitTorrent e link magnetici da un'unica interfaccia unificata.
Sistema di estensione
Installa estensioni per aggiungere il supporto per nuovi siti, protocolli e comportamenti di download personalizzati.
Gestione basata su browser
Metti in coda, monitora e controlla ogni download da qualsiasi dispositivo con un browser web — nessuna installazione client richiesta.
Velocità di download del centro dati
I download vengono eseguiti sul tuo VPS alla massima larghezza di banda del server, liberando il tuo dispositivo locale e la connessione internet.
Perché eseguire Gopeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.