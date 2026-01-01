Installa OpenVPN Access Server con installazione in un clic.
Server VPN SSL di livello aziendale con una console di amministrazione web, un portale clienti self-service e supporto per tutte le principali piattaforme.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server è la soluzione VPN di livello commerciale costruita sul collaudato protocollo open-source OpenVPN. Aggiunge una potente interfaccia di amministrazione basata sul web, configurazione client automatizzata e autenticazione a più fattori per rendere l'implementazione di una VPN sicura accessibile a qualsiasi organizzazione. Due connessioni simultanee gratuite sono incluse di default, con licenze disponibili per team più grandi.
L'auto-hosting di Access Server sul tuo VPS ti offre un indirizzo IP statico dedicato, il controllo completo sulle chiavi di crittografia e sulle politiche di accesso e nessuna infrastruttura condivisa con altre organizzazioni. A differenza dei servizi VPN ospitati, il tuo traffico non passa mai attraverso una terza parte — rendendolo la scelta giusta per le aziende con rigorosi requisiti di sicurezza o conformità.
Funzionalità principali di OpenVPN Access Server
Console di Amministrazione Web
Configura utenti, autenticazione, rete e impostazioni VPN avanzate tramite un'interfaccia completa basata su browser senza toccare la riga di comando.
Download client con un clic
Il portale client self-service consente agli utenti di scaricare client VPN preconfigurati per Windows, macOS, Linux, iOS e Android con un solo clic.
Autenticazione flessibile
Supporta account locali, LDAP, RADIUS, SAML e PAM, permettendo ad Access Server di integrarsi con la tua infrastruttura di identità esistente senza una gestione utenti duplicata.
Controllo degli accessi granulare
Le policy di rete per utente e per gruppo ti consentono di limitare quali risorse ogni utente può raggiungere, applicando l'accesso con privilegi minimi su tutta la tua rete.
Split Tunneling
Instradare solo il traffico specifico attraverso la VPN, lasciando che altro traffico utilizzi direttamente la connessione locale, bilanciando sicurezza e prestazioni per i lavoratori da remoto.
Perché eseguire OpenVPN Access Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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