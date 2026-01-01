Distribuisci FileGator con installazione in un click.
Gestore di file multi-utente self-hosted con permessi basati sui ruoli, supporto per archivi e anteprima multimediale â€” nessun database richiesto.
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Cosa puoi costruire con FileGator
FileGator Ã¨ un file manager open-source e auto-ospitato che fornisce un'interfaccia web pulita per caricare, scaricare, organizzare e condividere file sul tuo server. Basato su un'architettura flat-file senza dipendenza da database, funziona come un singolo servizio leggero con account utente e permessi memorizzati in un semplice file JSON. L'accesso basato sui ruoli ti consente di creare account admin, utente e ospite â€” ognuno con permessi configurabili per leggere, scrivere, caricare, scaricare, rinominare, eliminare e archiviare file.
L'auto-hosting di FileGator sul tuo VPS mantiene tutti i file su un'infrastruttura che controlli, senza quote di archiviazione, senza costi di abbonamento e senza accesso di terze parti ai tuoi dati. Funziona con risorse minime, rendendone semplice l'implementazione insieme ad altri servizi senza dedicare un server completo alla gestione dei file.
FunzionalitÃ principali di FileGator
Autorizzazioni multi-utente
Crea account amministratore, utente e ospite con permessi indipendenti per operazione â€” controllando chi puÃ² leggere, caricare, scaricare, rinominare, eliminare e archiviare i file separatamente.
Non serve database
Tutti gli account utente e la configurazione sono archiviati in file JSON, eliminando la necessitÃ di un database e mantenendo la distribuzione semplice e portatile.
Gestione archivio
Crea ed estrai archivi ZIP tramite il browser senza SSH o strumenti da riga di comando, rendendo i trasferimenti di file in blocco e i backup semplici.
Link di condivisione pubblici
Genera link di download pubblici per file o cartelle in modo che i destinatari esterni possano accedere a contenuti specifici senza la necessitÃ di un account sul server.
Media anteprima
Visualizza in anteprima immagini, video, audio e file di testo direttamente nel browser â€” non Ã¨ necessario scaricare nulla per confermare il file giusto prima della condivisione.
PerchÃ© eseguire FileGator su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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