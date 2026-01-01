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Cosa puoi costruire con Apache Kvrocks

Apache Kvrocks è un database distribuito NoSQL chiave-valore che utilizza il protocollo Redis RESP ma persiste i dati su disco tramite RocksDB invece di mantenere l'intero dataset in memoria. Il risultato è un target drop-in per qualsiasi client Redis che gestisce dataset notevolmente più grandi sullo stesso hardware, ideale per carichi di lavoro in cui Redis in-memory diventa troppo costoso.

Kvrocks supporta tutti i principali tipi di dati Redis, i namespace con token per tenant, la replica binlog asincrona, Redis Sentinel per il failover e una modalità cluster gestita centralmente. L'auto-hosting di Kvrocks su un VPS offre alle applicazioni uno store persistente compatibile con Redis con il pieno controllo sulla configurazione di RocksDB, la compressione e il layout di archiviazione senza i costi dei servizi gestiti.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Apache Kvrocks

Compatibile con il protocollo Redis

Funziona con ogni libreria client Redis parlando il protocollo standard RESP sulla porta 6666 — stringhe, hash, liste, set, set ordinati, stream e bitmap si comportano tutti come Redis.

Archiviazione su disco

Il motore RocksDB persiste l'intero set di dati su disco, quindi la capacità scala con lo storage anziché con la RAM, spesso contenendo decine di volte più dati per VPS rispetto a Redis.

Spazi dei nomi con Token

Il supporto per namespace multi-tenant assegna un token separato a ogni database logico in modo che una singola istanza di Kvrocks possa essere condivisa in sicurezza tra le applicazioni.

Replicazione asincrona

La replicazione binlog in stile MySQL trasmette le scritture alle repliche per lo scaling in lettura, il backup e il ripristino di emergenza senza interrompere il primario.

Cluster e Sentinel

La modalità cluster nativa di Redis e la compatibilità con Redis Sentinel abilitano lo sharding orizzontale e il failover automatico utilizzando gli strumenti Redis esistenti.

Perché eseguire Apache Kvrocks su Hostinger

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