Distribuisci Uptrace con installazione in un click.
Piattaforma APM open-source per tracce distribuite, metriche e log costruita nativamente su OpenTelemetry.
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Cosa puoi costruire con Uptrace
Uptrace Ã¨ una piattaforma open-source di Application Performance Monitoring (APM) che unifica tracce distribuite, metriche e log da applicazioni strumentate con OpenTelemetry in un'unica interfaccia. Costruita su ClickHouse per l'archiviazione di telemetria ad alta velocitÃ e PostgreSQL per i metadati, offre le capacitÃ di osservabilitÃ di Datadog e New Relic senza costi di licenza per host o preoccupazioni sulla residenza dei dati.
L'auto-hosting di Uptrace sul tuo VPS mantiene tutti i dati di telemetria sulla tua infrastruttura senza costi per span o per log. Qualsiasi applicazione strumentata con gli SDK di OpenTelemetry â€” tra Go, Python, Node.js, Java, .NET e altro ancora â€” puÃ² inviare dati direttamente tramite OTLP senza configurazione aggiuntiva.
FunzionalitÃ principali di Uptrace
Tracciamento distribuito
Visualizza i flussi di richiesta tra i microservizi con dettagli completi degli span, grafici a fiamma e mappe di dipendenza dei servizi per individuare i colli di bottiglia della latenza.
Metriche e dashboard
Motore di metriche compatibile con PromQL con oltre 50 dashboard predefinite per framework, database e componenti dell'infrastruttura popolari.
Ricerca log centralizzata
Ingerisci e cerca a testo completo i log strutturati insieme a tracce e metriche correlate in un'unica interfaccia di query unificata.
Avvisi e notifiche
Imposta avvisi basati su soglie o anomalie con instradamento a email, Slack, PagerDuty o endpoint webhook personalizzati.
Ingestione nativa OTLP
Accetta telemetria da qualsiasi SDK OpenTelemetry tramite gRPC o HTTP senza adattatori personalizzati, collettori o agenti proprietari.
PerchÃ© eseguire Uptrace su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .