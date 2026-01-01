Distribuisci R2R con installazione in un click.
Framework RAG pronto per la produzione con ricerca ibrida, grafi di conoscenza e un'API di recupero agentico per applicazioni AI.
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Cosa puoi costruire con R2R
R2R Ã¨ un framework di generazione aumentata dal recupero open-source costruito per la distribuzione in produzione fin dal primo giorno. Combina la ricerca ibrida semantica e per parole chiave con fusione di rango reciproco, costruzione automatica di grafi di conoscenza, ingestione di documenti multimodali e un'API di recupero agentica che consente ai modelli linguistici di grandi dimensioni di orchestrare la ricerca come parte del loro ciclo di ragionamento.
L'auto-hosting di R2R sul tuo VPS mantiene documenti, indici vettoriali e cronologia delle conversazioni sotto il tuo pieno controllo, senza costi per query e senza accesso di terze parti alla tua base di conoscenza. Questa distribuzione abbina l'API R2R con la dashboard ufficiale e un archivio PostgreSQL piÃ¹ pgvector, offrendoti uno stack RAG completo che puoi estendere con qualsiasi provider LLM.
FunzionalitÃ principali di R2R
Ricerca ibrida
Combina la similaritÃ vettoriale e la ricerca per parole chiave full-text con la fusione di rango reciproco per far emergere il contesto piÃ¹ rilevante per ogni query.
Grafi della conoscenza
L'estrazione automatica di entitÃ e relazioni crea un indice grafico insieme ai vettori, consentendo un ragionamento tra documenti che il recupero piatto non puÃ² eguagliare.
Acquisizione multimodale
Analizza PDF, documenti Word, fogli di calcolo, immagini e audio in un indice unificato senza scrivere codice di acquisizione personalizzato per ogni formato.
Agentic RAG
Gli agenti di ragionamento recuperano, criticano e affinano iterativamente le risposte â€” producendo risultati di qualitÃ superiore rispetto alle pipeline RAG a colpo singolo.
LLM multi-fornitore
Connetti OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama e piÃ¹ di 20 altri fornitori di LLM tramite un'unica configurazione â€” non Ã¨ richiesta alcuna reindicizzazione.
REST API e SDK
Un'API REST completa piÃ¹ SDK ufficiali per Python e JavaScript ti consentono di integrare il recupero R2R in applicazioni personalizzate e pipeline automatizzate.
PerchÃ© eseguire R2R su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .