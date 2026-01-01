Distribuisci Kutt con un click.
Moderno accorciatore di URL open-source con domini personalizzati, analisi dei clic e una API REST completa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Kutt
Kutt Ã¨ un accorciatore di URL self-hosted che ti dÃ il pieno controllo sui tuoi short link, sui dati analitici e sull'accesso degli utenti. Crea URL brevi personalizzati sul tuo dominio, traccia le statistiche dei clic per link e gestisci tutto tramite un'interfaccia di amministrazione pulita â€” senza inviare dati a servizi commerciali come Bitly o TinyURL.
Oltre all'accorciamento di base, Kutt ti permette di proteggere i link con password, impostare date di scadenza automatiche e gestire gli utenti registrati. Una API REST completa e le estensioni del browser per Chrome e Firefox rendono facile integrare la creazione di link nei flussi di lavoro esistenti. L'auto-hosting significa che i tuoi dati sui link rimangono privati e non paghi alcuna commissione per clic.
FunzionalitÃ principali di Kutt
Supporto dominio personalizzato
Fornisci link brevi dal tuo dominio personalizzato in modo che ogni URL che condividi rafforzi la tua identitÃ anzichÃ© quella di un servizio di terze parti.
Analisi per link
Tieni traccia del numero di click, dei referrer, dei paesi e dei dispositivi per ogni link abbreviato per misurare la portata e le prestazioni della campagna.
Link protetti da password
Aggiungi una password opzionale a qualsiasi link cosÃ¬ solo le persone con la password possono raggiungere l'URL di destinazione.
Scadenza link
Imposta una data di scadenza automatica su qualsiasi link e smetterÃ di funzionare senza alcun intervento manuale â€” utile per campagne con scadenze ravvicinate.
REST API
Crea, gestisci ed elimina link in modo programmatico tramite un'API completa, rendendo facile integrare Kutt nelle tue app e pipeline.
Gestione utenti
Il pannello di amministrazione ti consente di gestire gli utenti registrati e tutti i link a livello di sistema, con registrazione e accesso anonimo disabilitati per impostazione predefinita.
PerchÃ© eseguire Kutt su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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