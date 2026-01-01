Distribuisci withoutbg con installazione in un click.
Strumento AI per la rimozione dello sfondo auto-ospitato che elabora le immagini localmente senza dipendenza dal cloud o costi per immagine.
Scegli un piano VPS per withoutbg
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con withoutbg
withoutbg Ã¨ un'applicazione self-hosted per la rimozione dello sfondo basata su AI che esegue una pipeline di modelli ONNX a quattro stadi interamente sul tuo server. Fornisce un'interfaccia web drag-and-drop per rimuovere gli sfondi da foto di prodotti, ritratti e immagini di marketing â€” senza inviare file a un servizio cloud o pagare tariffe per immagine. La pipeline combina la segmentazione ISNet, la guida Depth Anything V2, Focus Matting e un modello di raffinamento per produrre risultati puliti con sfondo trasparente dalla sola inferenza della CPU.
Tutti i pesi del modello sono inclusi nell'immagine Docker, quindi non c'Ã¨ nulla da configurare oltre al deployment del container â€” nessun download di modelli, nessuna GPU richiesta, nessuna chiamata API esterna sul percorso di elaborazione.
FunzionalitÃ principali di withoutbg
Pipeline del modello AI locale
Esegue tutta l'elaborazione di rimozione dello sfondo sul tuo server utilizzando modelli ONNX inclusi â€” nessuna immagine viene mai inviata a un servizio cloud esterno.
Elaborazione a quattro fasi
La segmentazione ISNet, la guida Depth Anything V2, il Focus Matting e un modello di raffinamento collaborano per produrre bordi puliti su capelli, pelliccia e soggetti complessi.
Nessuna GPU richiesta
L'inferenza ONNX basata su CPU significa che qualsiasi VPS standard puÃ² eseguire l'intera pipeline del modello senza hardware GPU o configurazione CUDA.
UI web drag and drop
L'interfaccia basata su React consente agli utenti di trascinare le immagini e scaricare i risultati con sfondo trasparente in formato PNG, JPEG o WebP senza alcuna configurazione.
Nessuna commissione per immagine
Il Self-hosting elimina i costi per immagine dalle API SaaS di rimozione sfondo â€” elabora immagini illimitate a un costo VPS fisso.
PerchÃ© eseguire withoutbg su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .