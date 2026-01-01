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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con withoutbg

withoutbg Ã¨ un'applicazione self-hosted per la rimozione dello sfondo basata su AI che esegue una pipeline di modelli ONNX a quattro stadi interamente sul tuo server. Fornisce un'interfaccia web drag-and-drop per rimuovere gli sfondi da foto di prodotti, ritratti e immagini di marketing â€” senza inviare file a un servizio cloud o pagare tariffe per immagine. La pipeline combina la segmentazione ISNet, la guida Depth Anything V2, Focus Matting e un modello di raffinamento per produrre risultati puliti con sfondo trasparente dalla sola inferenza della CPU.

Tutti i pesi del modello sono inclusi nell'immagine Docker, quindi non c'Ã¨ nulla da configurare oltre al deployment del container â€” nessun download di modelli, nessuna GPU richiesta, nessuna chiamata API esterna sul percorso di elaborazione.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di withoutbg

Pipeline del modello AI locale

Esegue tutta l'elaborazione di rimozione dello sfondo sul tuo server utilizzando modelli ONNX inclusi â€” nessuna immagine viene mai inviata a un servizio cloud esterno.

Elaborazione a quattro fasi

La segmentazione ISNet, la guida Depth Anything V2, il Focus Matting e un modello di raffinamento collaborano per produrre bordi puliti su capelli, pelliccia e soggetti complessi.

Nessuna GPU richiesta

L'inferenza ONNX basata su CPU significa che qualsiasi VPS standard puÃ² eseguire l'intera pipeline del modello senza hardware GPU o configurazione CUDA.

UI web drag and drop

L'interfaccia basata su React consente agli utenti di trascinare le immagini e scaricare i risultati con sfondo trasparente in formato PNG, JPEG o WebP senza alcuna configurazione.

Nessuna commissione per immagine

Il Self-hosting elimina i costi per immagine dalle API SaaS di rimozione sfondo â€” elabora immagini illimitate a un costo VPS fisso.

PerchÃ© eseguire withoutbg su Hostinger

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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