Distribuisci Matrix Conduit con installazione in un click.
Leggero homeserver Matrix basato su Rust per chat sicura e federata con consumo minimo di risorse.
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Cosa puoi costruire con Matrix Conduit
Matrix Conduit Ã¨ un homeserver Matrix semplice, veloce e affidabile scritto in Rust. Progettato come alternativa leggera a Synapse, viene fornito come un singolo binario con un database RocksDB integrato, eliminando la necessitÃ di PostgreSQL o altri servizi esterni e riducendo drasticamente l'impronta di risorse richiesta per eseguire il tuo server di chat.
L'auto-hosting di Conduit su un VPS ti offre la piena proprietÃ della cronologia dei messaggi, dei media e delle chiavi di crittografia, pur continuando a federare con la rete Matrix globale. La crittografia end-to-end Ã¨ abilitata per impostazione predefinita e qualsiasi client Matrix standard come Element, FluffyChat o Cinny si connette immediatamente, cosÃ¬ la tua community continua a utilizzare gli strumenti che giÃ conosce.
FunzionalitÃ principali di Matrix Conduit
Impronta leggera
Un singolo binario Rust con un archivio RocksDB integrato funziona comodamente su piccoli piani VPS dove Synapse farebbe fatica.
Crittografia end-to-end
Le stanze private e i messaggi diretti sono crittografati per impostazione predefinita, cosÃ¬ il contenuto dei messaggi rimane illeggibile a chiunque tranne che ai loro destinatari.
Federazione Matrix
Connettiti con gli utenti su qualsiasi altro homeserver Matrix in tutto il mondo attraverso il protocollo Matrix aperto e la rete di federazione.
Nessun database esterno
Archivia tutti i dati in un'istanza RocksDB incorporata, eliminando la complessitÃ di configurazione, ottimizzazione e backup di PostgreSQL.
Clienti standard supportati
Funziona con Element, FluffyChat, Cinny, Nheko e ogni altro client che supporta l'API client-server di Matrix.
Controllo del token di registrazione
Limita la creazione di nuovi account dietro un token segreto condiviso, in modo che solo le persone che inviti possano registrarsi sul tuo server.
PerchÃ© eseguire Matrix Conduit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .