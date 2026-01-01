Shiori Ã¨ un gestore di segnalibri self-hosted scritto in Go e progettato come alternativa a Pocket e Instapaper, focalizzata sulla privacy. Salva le pagine web come archivi offline â€” cosÃ¬ i tuoi segnalibri rimangono leggibili anche quando le fonti vanno offline, finiscono dietro paywall o scompaiono del tutto. Con oltre 9.000 stelle su GitHub, Ã¨ diventato una scelta preferita per ricercatori, sviluppatori e lettori attenti alla privacy che costruiscono le proprie basi di conoscenza personali.

L'auto-hosting di Shiori sul tuo VPS mantiene gli elenchi di lettura e i contenuti archiviati completamente privati, senza tracciamento di terze parti o raccolta di dati. A differenza dei servizi cloud gratuiti che impongono limiti di archiviazione e conservazione, l'hosting VPS ti offre capacitÃ illimitata e pieno controllo sul tuo archivio.