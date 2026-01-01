Distribuisci Shiori con installazione in un click.
Gestore di segnalibri auto-ospitato che archivia automaticamente le pagine web offline in modo che il contenuto salvato rimanga accessibile anche se l'originale scompare.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Shiori
Shiori Ã¨ un gestore di segnalibri self-hosted scritto in Go e progettato come alternativa a Pocket e Instapaper, focalizzata sulla privacy. Salva le pagine web come archivi offline â€” cosÃ¬ i tuoi segnalibri rimangono leggibili anche quando le fonti vanno offline, finiscono dietro paywall o scompaiono del tutto. Con oltre 9.000 stelle su GitHub, Ã¨ diventato una scelta preferita per ricercatori, sviluppatori e lettori attenti alla privacy che costruiscono le proprie basi di conoscenza personali.
L'auto-hosting di Shiori sul tuo VPS mantiene gli elenchi di lettura e i contenuti archiviati completamente privati, senza tracciamento di terze parti o raccolta di dati. A differenza dei servizi cloud gratuiti che impongono limiti di archiviazione e conservazione, l'hosting VPS ti offre capacitÃ illimitata e pieno controllo sul tuo archivio.
FunzionalitÃ principali di Shiori
Archiviazione pagine offline
Salva una copia locale di ogni pagina aggiunta ai preferiti, cosÃ¬ il contenuto rimane leggibile anche se l'URL originale non Ã¨ piÃ¹ disponibile o finisce dietro un paywall.
Ricerca full-text
Cerca tra tutti i segnalibri e il contenuto delle pagine archiviate, rendendo veloce trovare informazioni specifiche tra migliaia di pagine salvate.
Browser Estensioni
Salvataggio dei segnalibri con un clic da Chrome e Firefox senza lasciare la pagina corrente, con l'archivio creato automaticamente in background.
Importazione Pocket
Esegue la migrazione delle librerie Pocket esistenti nel formato Segnalibri di Netscape, preservando i tag e rendendo la transizione all'archiviazione auto-ospitata fluida.
REST API e CLI
L'API REST completa e l'interfaccia a riga di comando consentono l'integrazione con script di automazione e strumenti personalizzati oltre l'interfaccia web.
PerchÃ© eseguire Shiori su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .