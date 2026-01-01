Distribuisci M3DB con un clic.
Database distribuito di serie temporali e backend di archiviazione remota di Prometheus sviluppato presso Uber per metriche su scala planetaria.
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Cosa puoi costruire con M3DB
M3DB Ã¨ un database distribuito di serie temporali open-source originariamente sviluppato da Uber per acquisire, archiviare e interrogare miliardi di metriche al secondo su migliaia di host. Abbina un coordinatore integrato basato su etcd a un motore TSDB ad alta compressione appositamente progettato per carichi di lavoro di monitoraggio, ed espone un'API di lettura e scrittura remota compatibile con Prometheus piÃ¹ query PromQL tramite m3coordinator sulla porta 7201.
L'auto-hosting di M3DB sul tuo VPS ti offre una conservazione a lungo termine ed economicamente vantaggiosa per le metriche di Prometheus e Graphite, il pieno controllo su namespace e replicazione, e un singolo binario che puÃ² scalare da un singolo nodo a un cluster globale multi-zona man mano che i tuoi dati crescono.
FunzionalitÃ principali di M3DB
Archiviazione remota di Prometheus
Usa M3DB come backend a lungo termine integrabile direttamente per Prometheus tramite lettura remota e scrittura remota, mantenendo anni di metriche senza campionamento.
Motore di query PromQL
Interroga le metriche memorizzate con PromQL nativo tramite m3coordinator, rendendo M3DB compatibile con Grafana e i dashboard Prometheus esistenti.
TSDB ad alta compressione
Un motore di archiviazione colonnare appositamente costruito con compressione in stile Gorilla mantiene basso l'utilizzo del disco anche con milioni di serie temporali attive.
Namespace configurabili
Definisci piÃ¹ namespace con conservazione indipendente, dimensioni dei blocchi e risoluzione per bilanciare query veloci rispetto ai costi di archiviazione a lungo termine.
etcd integrato
L'immagine a nodo singolo viene fornita con etcd integrato per la topologia e il posizionamento del cluster, eliminando la necessitÃ di un servizio di coordinamento esterno.
Ingestione di Graphite
L'ingestione integrata di Graphite Carbon consente ai team di consolidare le metriche di Graphite e Prometheus in un unico livello di archiviazione con un'API di query unificata.
PerchÃ© eseguire M3DB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .