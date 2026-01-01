Distribuisci WebTop con installazione in un click.
Ambiente desktop Linux completo nel tuo browser con sessioni persistenti, gestione file e supporto audio/video.
Scegli un piano VPS per WebTop
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con WebTop
WebTop offre un ambiente desktop Linux completo accessibile da qualsiasi browser tramite lo streaming KasmVNC. Costruito da LinuxServer.io, fornisce KDE, XFCE e altri ambienti desktop con archiviazione persistente della directory home, gestione file integrata, passthrough audio e video e prestazioni grafiche fluide tramite configurazione della memoria condivisa.
L'auto-hosting di WebTop su un VPS ti offre un desktop remoto sicuro accessibile senza VPN o software client RDP. Ãˆ ideale per eseguire applicazioni grafiche Linux da ambienti ristretti, fornendo uno spazio di lavoro di sviluppo o produttivitÃ coerente accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser.
FunzionalitÃ principali di WebTop
Desktop basato su browser
Accedi a un desktop Linux completo da qualsiasi browser senza installare VPN, RDP o software client desktop remoto.
Ambienti desktop multipli
Scegli tra KDE, XFCE, MATE e altri ambienti desktop a seconda del tuo flusso di lavoro e delle tue preferenze di risorse.
Archiviazione persistente
La directory home e i dati dell'applicazione persistono tra le sessioni, mantenendo intatti i tuoi file e le tue configurazioni ad ogni riconnessione.
Supporto audio e video
Il passthrough multimediale consente la riproduzione di audio e video all'interno dell'ambiente desktop containerizzato.
Accesso remoto sicuro
Accedere al desktop tramite HTTPS attraverso Traefik senza esporre le porte RDP o VNC direttamente a internet.
PerchÃ© eseguire WebTop su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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