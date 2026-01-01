Distribuisci NoteDiscovery con installazione in 1 click.
Base di conoscenza Markdown auto-ospitata con vista a grafo, backlink e integrazione AI integrata tramite MCP.
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Cosa puoi costruire con NoteDiscovery
NoteDiscovery Ã¨ un'applicazione leggera e self-hosted per prendere appunti e per la gestione di una base di conoscenza che memorizza tutti i contenuti come semplici file markdown su disco â€” nessun database, nessun servizio esterno, nessun blocco del fornitore. L'editor supporta l'anteprima dal vivo, la matematica LaTeX, i diagrammi Mermaid, i blocchi di codice con evidenziazione della sintassi e il salvataggio automatico. Una visualizzazione grafica interattiva mostra le connessioni tra le note tramite wikilink, e un pannello di backlink mostra quali note fanno riferimento a quella attuale â€” il flusso di lavoro di pensiero collegato che rende popolari strumenti come Obsidian, disponibile interamente sul tuo server.
Un server MCP (Model Context Protocol) integrato consente agli assistenti AI come Claude e Cursor di interrogare e aggiornare direttamente le tue note, rendendo NoteDiscovery una delle poche app di note self-hosted con integrazione nativa di agenti AI pronta all'uso.
FunzionalitÃ principali di NoteDiscovery
Vista grafico e backlink
Visualizza le connessioni tra le note come un grafico interattivo e vedi quali note fanno riferimento a quella attuale â€” rendendo facile navigare in una base di conoscenza in crescita.
Server MCP integrato
Il supporto nativo del protocollo Model Context consente agli assistenti AI come Claude e Cursor di leggere e scrivere le tue note direttamente, senza plugin o configurazioni aggiuntive.
Editor di Markdown avanzato
Anteprima dal vivo, rendering matematico LaTeX, diagrammi Mermaid, evidenziazione della sintassi per oltre 50 lingue e modifica a pannello diviso in un'unica interfaccia basata su browser.
Condivisione pubblica di note
Genera un URL condivisibile protetto da token con codice QR per qualsiasi nota, cosÃ¬ puoi condividere singole pagine senza esporre l'intera base di conoscenza.
Supporto per disegno e media
Incorpora immagini, audio, video e PDF con anteprima in linea, e crea schizzi in-app salvati come file PNG insieme alle tue note markdown.
PerchÃ© eseguire NoteDiscovery su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .